JP mener: Læs skriften på væggen: Luk Skat

Hinsides det pinlige. Anderledes kan man ikke betegne den kritik, som Statsrevisorerne og Rigsrevisionen retter mod centrale dele af statsregnskabet for 2017.

For første gang nogensinde tager Rigsrevisionen forbehold, da der »ikke har kunnet skaffes det nødvendige revisionsbevis for, om regnskabet i statsregnskabet § 38 Skatter og Afgifter i alle væsentlige henseender er rigtigt«.

Når der afgives endelig betænkning over statsregnskabet, vil der »være risiko for, at Statsrevisorerne må forelægge statsregnskabet for Folketinget med bemærkning om, at samtlige statens indtægter ikke er korrekt opgjort«.

I lighed med tidligere år har Rigsrevisionen konstateret kritiske fejl og mangler i Skats forvaltning, især hvad angår inddrivelsen af restancer til det offentlige.





»Ifølge Skats egen værdiansættelsesmodel har de samlede offentlige restancer på 108,6 mia. kr. kun en reel værdi på 24,7 mia. kr. Dette betyder, at der kun kan forventes en tilbagebetaling på 22,7 pct. af gælden til det offentlige,« konstaterer Statsrevisorerne og påpeger, at »Skatteministeriets mangelfulde forvaltning af inddrivelsesområdet medfører betydelige tab for det offentlige med det resultat, at skyldnere ikke har oplevet nogen konsekvens af ikke at have betalt deres gæld til det offentlige«.





I 2017 fik Skatteministeriet ellers på finansloven 242,3 mio. kr., der var bevilget til at styrke gældsinddrivelsen, men Skat har kun afsat 145,9 mio. kr. af det bevilgede beløb. Resten er soldet op i Skat og i Skatteministeriets departement.

Hvor galt det i øvrigt står til, understreger Statsrevisorerne med følgende opremsning: Kun i 15 ud af 52 gennemgåede resultatlønskontrakter er begrundelserne for udbetalingerne skriftlige og dækkende. Der er i Digitaliseringsstyrelsen, Skat, Sundhedsstyrelsen, Banedanmark og Bygningsstyrelsen udbetalt resultatløn til trods for manglende målopfyldelse, og uden at det er tydeliggjort, om der belønnes for andre forhold. Med andre ord: Resultatløn udbetales så systematisk og lemfældigt, at den på ingen måde er præstationsafhængig, men blot bekræfter opfattelsen af, at det såkaldte new public management alene er skabt for at berige ledelseslaget i den offentlige sektor, da det med bestemthed kan siges, at det på ingen måde gavner borgerne.

Rigsrevisionen noterer, at »Udenrigsministeriet har bogført 47,1 mio. kr. fra udviklingsbistanden på en lønkonto under driftsbevillingen og derved i strid med bevillingsforudsætningerne har øget råderummet på lønområdet med 47,1 mio. kr.«. Her er der dog nærmest tale om nødværge, da dette for kongeriget så vitale ministerium i en årrække under skiftende og kompetencesvage udenrigsministre er blevet så økonomisk udsultet, at kontinuiteten i Danmarks globale diplomatiske indsats er nødlidende.

Danmark har ifølge OECD verdens højeste skattetryk, og vi har nu dokumentation for, at borgerne ville kunne trælle under et mindre tyngende skatteåg, hvis skatteopkrævningen var effektiv. Det er ingen naturlov, at den offentlige sektor selv skal stå for gældsinddrivelsen. Opgaven kan med fordel uddelegeres til den private sektor, når blot den nødvendige lovgivning med effektive remedier er på plads. Givet er det, at ingen kan forvalte opgaven ringere end Skatteministeriet og Skat.

