JP mener: Erdogan har ansvaret for Tyrkiets krise

Økonomisk vækst for enhver pris har udløst en finansiel krise i Tyrkiet med store kursfald på børsen i Istanbul og en kraftig devaluering af tyrkiske lira i de finansielle markeder.

Da den verdensøkonomiske recession ramte i 2009, valgte premierminister Erdogan at give erhvervslivet lettere adgang til at optage lån i fremmed valuta, også selv om omsætningen primært var lirabaseret. Effekten udeblev ikke.

Mens andre lande først nu – 10 år senere – er ved at have overvundet finanskrisen og recessionen, har Tyrkiet oplevet en solid økonomisk fremgang ved at følge en vækstmodel, som på mange områder ligner den, der kendetegner Kina.

Forskellen er, at Kina er et kommunistisk diktatur, hvor magthaverne i Beijing udøver total kontrol. Uagtet, at Recep Tayyip Erdogan i dag som præsident har fået meget vidtgående magtbeføjelser, og at han siden forsøget på statskup for to år siden har gennemført omfattende udrensninger samt udfoldet store bestræbelser på at stække sine kritikere, har han ikke samme manøvremuligheder som diktaturet i Kina.

Tyrkiet er fremdeles en åben markedsøkonomi og derfor sårbar, når tilliden i de finansielle markeder fordamper, som det er sket i de senere uger. Det må mane til eftertanke, at to korte budskaber på Twitter fra USA's præsident Donald Trump har været nok til at skubbe Tyrkiet ud på afgrundens rand.

Det første budskab indførte personlige sanktioner mod Tyrkiets indenrigs- og justitsministre, fordi de ikke har villet imødekomme et krav fra Det Hvide Hus om løsladelse af Andrew Brunson, en amerikansk præst, der de seneste 23 år har boet og arbejdet i Tyrkiet. I snart to år har han siddet fængslet på anklager om spionage og forbindelse til terrororganisationer. Anklager, som USA betegner som grundløse.

I det andet budskab fordoblede præsident Trump særtolden på Tyrkiets eksport af stål og aluminium til USA for at eliminere den konkurrencefordel, som tyrkiske producenter opnår i kraft af kursfaldet på lira.

Da præsident Erdogan har vist sig mere ærekær end de fleste andre statschefer, er konflikten gået i hårdknude. Prisen har vist sig at være meget høj. Fredag blev Tyrkiets internationale kreditværdighed sat ned – ikke så meget på grund af uroen i de finansielle markeder, men derimod på grund af »den fortsatte svækkelse af Tyrkiets offentlige institutioner og den relaterede reduktion af forudsigelighed i den politiske beslutningsproces«, anfører Moody’s Investors Service.

Med andre ord er det Erdogan og hans stedse mere autoritære og kultlignende ledelse af Tyrkiet, der svækker landet, snarere end den graverende finansielle situation, som efterlader voksende tvivl om, hvorvidt Tyrkiet kan honorere sine gældsforpligtelser i fremmed valuta.

Lirakrisen er blot den seneste påmindelse om, hvor meget Tyrkiet har flyttet sig under Erdogan.

Fra at være solidt forankret i Vesten og Nato med et mangeårigt ønske om at blive medlem af EU er Tyrkiet i dag rykket tættere på Rusland og Iran, hvilket understreges af Erdogans hyppige retoriske udfald mod Europa.

Det er hævet over enhver tvivl, at Tyrkiets største udfordring i dag hedder Recep Tayyip Erdogan, der især efter kupforsøget har koncentreret så megen magt, at han ikke længere synes at få kvalificeret politisk eller økonomisk modspil.

Intet er mere farligt i et demokrati, og derfor giver udviklingen i Tyrkiet al mulig grund til bekymring, da Erdogan bestandigt er tvunget til at have fjendebilleder for at fjerne søgelyset fra, at han bærer ansvaret for Tyrkiets krise.

