JP mener: En kommission bør kigge på en fremtid uden kontanter

Penge er fascinerende. Et stykke papir uden værdi i sig selv, men alligevel styrende for stort set alt, hvad vi foretager os.

I årtusinder har penge været noget fysisk, som vi har kunnet holde i hånden eller have i lommen, men siden 1700-tallet er der gradvist kommet andre betalingsmidler i form af veksler, check, giro og fra slutningen af 1960’erne i stigende omfang digitalte transaktions- og betalingsformer.

I dag er det muligt at undvære fysiske penge, og stadig flere danskere går ikke længere rundt med sedler eller mønter. De klarer alle betalinger digitalt.

Udviklingen har fået Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, til i en kronik i avisen at foreslå, at Danmark fra den 1. januar 2025 bliver kontantløst.

Hans anbefaling er at nedsætte en kommission, der inden udgangen af 2019 skal aflevere en rapport, hvilket så giver fem år til at planlægge og gennemføre omstillingen til et samfund uden kontanter.

Fra mange sider har forslaget fået en ublid medfart, og ikke så få reaktioner er kommet med en sådan hast, at de forekommer en kende ureflekterede, hvilket understreges af, at de ignorerer – bevidst eller ubevidst – at Anders Dam først foreslår kontanterne afskaffet om seks år.

Uanset holdning bevæger udviklingen sig i den retning.

Antallet er bankfilialer er faldende, og af de tilbageværende er stadig flere kontantløse. I detail- og dagligvarehandelen sker stadig flere betalinger digitalt, ligesom et voksende antal betalinger i det hele taget kun er mulige digitalt.

Blandt argumenterne for at afskaffe kontanter er, at det vil om ikke eliminere, da vanskeliggøre mange former for kriminalitet såsom sort arbejde, narkotikahandel, prostitution, socialt bedrageri, skatte- og momsunddragelse osv.

Af seddelomløbet på ca. 65 mia. kr. er halvdelen 1.000-kronesedler, mens andre 28 pct. er 500-kronesedler, der flittigt bruges i kriminelle sammenhænge. Eksempelvis er koncentrationen af pengeautomater tankevækkende stor i området omkring Christiania i København, og de hører angiveligt til de mest aktive i landet.

Da Betalingsrådet i 2016 afgav sin rapport om kontanternes rolle i samfundet, kunne medlemmerne ikke nå til enighed om nogen anbefalinger, herunder heller ikke en forsøgsordning om reduceret brug af kontanter. Rådets medlemmer var kun enige om behovet for mere klare kontantregler, altså hvem der har pligt til at modtage betaling i kontanter.

Set i det perspektiv er det såre forstandigt, at Anders Dam prøver at skabe en nødvendig debat, og det sker selvsagt med udgangspunkt i hans hverv som bankdirektør.

Bankerne har indlysende fordele af, at kontanterne afskaffes, da det vil være ensbetydende med, at borgere og erhvervsliv er tvunget til at have deres penge stående i banken frem for hjemme i madrassen eller pengeskabet.

Eftersom bankerne henter en betydelig del af indtjeningen på allehånde gebyrer, herunder også på betalinger og andre transaktioner, må det undre, at Anders Dam ikke nævner de indtjeningsfordele for bankerne, som hans forslag vil afstedkomme. Derfor vil Anders Dam kunne fremme sin sag ved i hverdagen at levere bevis for, at bankerne ikke i dette spørgsmål udelukkende er drevet af et profitmotiv.

Essensen er dog, at når Betalingsrådet ikke evner at løfte sin opgave, må Folketinget gøre det og nedsætte en kommission. Karetmagere og lygtetændere er borte, og hvad enten vi vil det eller ej, er kontanterne på vej væk.