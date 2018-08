JP mener: Det svenske demokrati virker stadig betændt

Sverigedemokraterne står til en jordskredssejr ved det kommende parlamentsvalg i Sverige. Meningsmålingerne er meget svingende, men der er næppe tvivl om, at resultatet bliver omvæltende. Partiet vil gå fra at have været politisk paria til måske at blive det største parti i den svenske rigsdag; meget taler tilmed for, at meningsmålingerne undervurderer et parti, som mange ikke bryder sig om at indrømme, at de stemmer på – ganske som det har været tilfældet med Dansk Folkeparti.

Men der synes at være gået hul på bylden i et Sverige, der i mange, mange år har lagt snærende bånd på ethvert tilløb til en debat om udlændingepolitikken, og det er ikke for meget sagt, at Sverigedemokraterne vejrer morgenluft. Forleden holdt man sommerfestival ved den sydsvenske skærgård, flere tusinde mennesker deltog ifølge partiets egne opgørelser. Formand Jimmie Åkesson virkede selvsikker, da han gik på scenen og på et tidspunkt kastede bamser ud til publikum og talte om elefanter. »Jeg kan leve med at være elefanten i rummet,« proklamerede han.





Han refererede her til en politisk debat, som blev afholdt på den netop overståede Stockholm Pride-festival. Her havde man inviteret de politiske partier til et møde i Kulturhuset i Stockholm, og samtlige politiske partier, der er repræsenteret i Riksdagen, var inviteret. Undtagen Sverigedemokraterne. De var i stedet repræsenteret på scenen af en oppustelig elefant.

Det er svært ikke at se dette optrin som et billede på den svenske demokratiske tilstand anno 2018. Mens det muligvis ikke er chokerende, at Stockholm Pride, som beskylder Sverigedemokraterne for at være »homofobiske«, kan finde sådan et barnligt nummer passende, så er det ærligt talt rystende, at de øvrige partier uden videre accepterer at deltage i en debat under de omstændigheder. Og de ikke bare accepterede det, de billigede det, for da moderatoren bad dem vifte med et flag, hvis de var enige i påstanden om, at Sverigedemokraterne var et homofobisk parti, man ikke ville samarbejde med, viftede alle lydigt med flaget, og kun en enkelt af dem udtrykte bagefter et vist ubehag ved seancen; uden at det havde afholdt hende fra at flage med flokken.





En svensk sociologiprofessor ved Københavns Universitet, Margareta Bertilsson, skrev, at »retten til at tale må afvejes mod, at de eller den, som taler, også har noget at berige samtalen med [...]. At værne om den offentlige samtales "økologi" har lige så stor værdi som at værne om ytringsfriheden«. Dette pædagogiske og hygiejniske princip har i mange år været en central del af den inkarnerede svenskhed.

Den amerikanske sociologiprofessor Jonathan Friedman, der arbejdede en årrække i Sverige, udtrykte det sådan, at »undertrykkelsen af ytringsfriheden i Sverige er et led i en magtfuld mekanisme. Journalister og medier prøver at få debatten til at se stor og bred ud ved simpelthen at flytte fokus fra det væsentlige og tale om noget andet, f.eks. om trafikpolitik. Om indvandrerpolitikken kan man ikke have en kritisk diskussion, man undgår spørgsmålet. […] I Sverige er der en tæt forbindelse mellem de forskellige elitegrupper, politikere, journalister osv. De omgås privat, de gifter sig med hinanden, færdes i de samme selskabelige kredse. Den politiske klasse lukker sig om sig selv«. Nu er der tegn på, at den politiske klasse får sig en grum overraskelse den 9. september, men episoden med den oppustelige elefant demonstrerer, at den i virkeligheden ikke har lært noget.