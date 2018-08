JP mener: Stands dræberen

Tobaksrygning dræber. Punktum. Derfor har Danmark i lighed med de fleste andre sammenlignelige lande gennem en årrække målrettet arbejdet på at reducere antallet af rygere og især at forhindre unge i at blive rygere.





Det er forbudt at reklamere for tobaksvarer. Mange steder er det forbudt at ryge, om end nogle serveringssteder underligt nok fortsat er undtaget. Man skal være 18 år for at kunne købe tobak. Tobaksvarer bærer meget markante advarsler mod rygningens dræbende virkninger. Detailhandelen påtager sig frivilligt et ansvar. Således har landets største detailhandelkoncern, Salling Group, meddelt, at alle 600 Bilka-, Føtex- og Netto-forretninger fra den 1. oktober i år vil have gemt cigaretterne af vejen. Rema 1000-kæden med godt 300 forretninger tager fra årsskiftet et tilsvarende skridt. Coop med 1.100 forretninger vil følge trop.





På trods af alle intentioner om det modsatte er der i Danmark fremdeles godt én million rygere, og de seneste data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at flere unge er begyndt at ryge. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der de seneste fire år sket en stigning på 16 pct. i antallet af mandlige rygere mellem 16 og 24 år, mens der for kvinder i denne aldersgruppe er tale om en stigning på 15 pct. Dermed udgør de mandlige rygere 17,1 pct. af denne aldersgruppe, mens der for kvinderne er tale om en andel på 14,2 pct.





I Norge er det kun 1 pct. af kvinder mellem 16 og 24 år, der ryger, mens andelen for mænd er på 5 pct. Den iøjnefaldende forskel har ifølge eksperterne én klar årsag: I Norge koster en pakke cigaretter 90 kr., mens prisen i Danmark er så lav som 36 kr. Der er dog det aber dabei, at forbruget af snus blandt unge i Norge er stigende.





Politisk er der ikke vilje til at hæve tobaksafgifterne, selv om de norske erfaringer synes overbevisende.





Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, har over for DR givet udtryk for, at det nuværende prisniveau er »fornuftigt«. Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, mener, at højere tobaksafgifter »vil ramme socialt skævt«.

»En markant prisstigning vil ramme nogle af dem, som har det svært i forvejen, og som så vil bruge færre penge på sund kost,« siger DF-ordføreren til DR.





Socialt svagt stillede danskere står, må vi forstå, med et dagligt valg mellem tobak og sund kost. Man skulle tro, at det ikke ville være et synderligt kompliceret dilemma, men tydeligvis har DF en anden opfattelse.





Professor Gunnar Lind Haase Svendsen undrer sig i en kronik her i avisen i slutningen af juli, over den eftergivende politiske holdning og spørger: »Lignende farlige og stærkt vanedannende stoffer som heroin og kokain har vi forbudt – ja, endog den mindre skadelige røgfri tobak er delvist forbudt. Hvorfor i alverden forbyder vi så ikke den rygetobak, som vi ved, er den største dræber i dette samfund?«

Hvis nogen virkelig mener, at sund kost skal holdes op imod cigaretpriserne, er svaret: Sænk momsen på fødevarer.

I nabolandene Sverige og Tyskland er fødevaremomsen henholdsvis 12 pct. og 7 pct., hvilket utvivlsomt vil gavne »dem, som har det svært i forvejen«. Om nogen burde landbrugslandet Danmark tilbyde sine borgere den lavest mulige fødevaremoms i stedet for den højeste. Dermed får de svagt stillede den bedst tænkelige håndsrækning, og at det også vil gavne de overvægtige, er sundhedspolitisk en tillægsgevinst.

At forbyde tobak og dermed kriminalisere rygning er dog et så vidtgående skridt, at ingen lande endnu har taget det.