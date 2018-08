Blæst af den fraværende slags har præget VM i sejlsport.

Sejladser er udskudt og omplaceret i programmet, atleter og tilskuere har måttet spejde forgæves efter konkurrence, spænding og forløsning, men tidligt gjorde nogle af de medvirkende sig alligevel fortjent til en kollektiv guldmedalje.



Et af de blivende minder fra mesterskaberne vil nemlig være de frivilliges antal, indstilling og indsats. Måske forventeligt, når nu Aarhus kan kalde sig europæisk frivillighovedstad 2018, men den slags fine titler flugter langt fra altid med virkeligheden, både hvad angår det rimelige i selve kåringen og den efterfølgende opbakning til de fine ord.

Alene i kroner og øre har indsatsen værdi i milliardklassen, da samfundet får foræret eksempelvis integration og forebyggelse på sundhedsområdet.

Aarhusianernes lyst til at yde et ulønnet bidrag har imidlertid været overvældende. For det første har alene interessen for at hjælpe overgået det reelle behov, for det andet begyndte de frivillige at kontakte VM-arrangørerne allerede i foråret for at høre, om de da ikke kunne få lov at hjælpe med et eller andet for bare at komme i gang.

En imponerende og ikke mindst glædelig villighed, med tanke på at Jyllands-Posten tilbage i maj kunne bringe nyheden om et haltende frivilligt engagement herhjemme.

I en undersøgelse fra Syddansk Universitet om medlemmernes involvering svarede hele 73 pct. af de adspurgte, at de nøjedes med at svede på banen og ikke brugte kræfter på at holde deres foreninger kørende, og de nedslående konklusioner stod endda langt fra alene.

Lederne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) kunne berette, at paraplyorganisationen i stigende grad overtager de administrative opgaver fra foreninger, fordi poster som formand og kasserer appellerer til stadigt færre.



Under overskriften ”Gode fodboldforældre” er DBU Jylland begyndt at afholde oplæg for at undervise de unge spilleres forældre i en forenings opbygning og opgaver – simpelthen fordi mange af dem mest ser klubben som en ”barnepige”, men alligevel har den frækhed at stille stadigt større krav til de stakkels medborgere, der skiller sig ud fra mængden og faktisk er deres lokalansvar bevidst.

Bemærkelsesværdigt, når vi jo ellers altid har hyldet os selv for at have skabt foreningsdanmark, hvor mange ynder at indgå i et forpligtende fællesskab med krav om at yde og forventning om at kunne nyde.



Bekymrende, fordi det frivillige arbejde rækker ud over selve foreningsdriften. Alene i kroner og øre har indsatsen værdi i milliardklassen, da samfundet får foræret eksempelvis integration og forebyggelse på sundhedsområdet. Af blødere værdier kan nævnes den gavnlige effekt for den generelle sammenhængskraft, når gamle og unge, arbejdsløse og direktører, indfødte og flygtninge mødes på lige fod og er sammen om at dyrke og styrke deres fælles passion.

Et strålende eksempel på dette er VM i sejlads, der umuligt kunnes afvikles uden alle de frivillige timer. Den sandhed stod klar for arrangørerne, der derfor med stort held har forfulgt en strategi om ikke at spilde folks tid ved at tilknytte alt for mange frivillige og dermed mindske den enkeltes betydning, om at definere faste, meningsfyldte opgaver og om at skabe ejerskab omkring projektet ved at informere om stort og småt både ofte og tidligt i processen.

Både udlændinge og danskere fra andre egne af landet er strømmet til for at hjælpe de lokale, og pludselig har vi at gøre med mellemfolkeligt samvær på tværs af nationaliteter, religioner og kulturer – så selv på vindstille dage formåede VM i sejlsport trods alt at skabe medvind for fællesskabet.