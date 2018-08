JP mener: I dag er vi alle Peter Plys

Peter Plys, den gode bjørn fra Hundredemeterskoven, har det som så mange andre sådan med historier, at han egentlig helst vil høre en historie om sig selv, så her en historie om Peter Plys: De kinesiske filmmyndigheder vil forbyde den nye amerikanske film ”Christopher Robin”, der har navn efter den fiktive dreng, som Peter Plys-historierne bliver fortalt til og har den bekendte bjørn i en hovedrolle. Forbuddet rapporteres af flere medier, om end det endnu ikke er bekræftet af de kinesiske myndigheder. Men deres anstrengte forhold til Peter Plys er ikke nyt, for de kinesiske myndigheder er bange for, at man skal komme til at grine af landets leder, Xi Jinping.

Baggrunden er et billede fra et kinesisk-amerikansk topmøde i 2013, hvor Xi Jinping går sammen med daværende præsident Barack Obama. Sjove folk satte det sammen med et billede af Peter Plys og Tigerdyret, og det lo man meget af på nettet i en tid. Spøgen blev gentaget efter et møde med den japanske premierminister, og her var Xi stadig Peter Plys, mens den japanske statsleder fik rollen som Æseldyret, og det var jo meget respektløst og vældig morsomt, hvorfor det spredte sig også til forsiden af Time – efter man havde konstateret den kinesiske leders umådelige nærtagenhed.

Er der en lighed? Det afhænger jo af øjnene, der ser, og der er vel i hvert fald lighed nok til, at man trækker på smilebåndet, hvis man har hang til det, ligesom vi var mange, der grinede af et billede af popdrengene fra Citybois ved siden af et billede af de politiske kommentatorer Mogensen og Kristiansen. Forskellen er kun, at hvor Mogensen og Kristiansen ligesom Lars Løkke og Mette Frederiksen og alle de andre i og omkring vort hjemlige Christiansborg er vant til at agere i en dansk offentlighed og ved, at her må man finde sig i at blive gjort til grin, så er det ikke noget, en kinesisk statsleder er vant til at tåle.



Det er ikke første gang, den godmodige Peter Plys har været i ilden. Alene hans hyppige omgang med Grisling, der, som navnet antyder, er en gris, har gjort ham kontroversiel, for grise, herunder sparegrise, kan jo ses som en provokation mod muslimer.

Således besluttede byrådet i Dudley i West Midlands for nogle år siden at fjerne alle genstande med billeder af svin, herunder kalendere og servietter med billeder af Peter Plys og Grisling. Det skete efter muslimske ansattes protester. Et muslimsk byrådsmedlem hyldede beslutningen, som han kaldte en tolerancens handling, og sådan kan man jo se på det; den godmodige Peter Plys fandt sig sikkert i det også.





Men vi bør ikke finde os i det. Tværtimod: I dag er vi alle Peter Plys. Eller som Salman Rushdie sagde: til kamp for miniskørtet! Når det nu er forbudt at lægge billeder op af Peter Plys på de (i forvejen stærkt censurerede) sociale medier i Kina, fordi Xi Jinping ikke kan acceptere at blive gjort til grin, men kræver respekt, da må vi le og le højt og eftertrykkeligt.

At kunne grine af magten, den være sig religiøs eller politisk, er en helt afgørende kvalitet ved et frit samfund. Og Kina er – hvis man skulle være i tvivl – ikke noget frit samfund; tværtimod, forholdene er blevet stadig mere autoritære under Xi Jinping, der kontrollerer medierne og søger at overvåge alle borgere både online og i det virkelige liv; i Kina får man point for god opførsel! Men man kan aldrig vide, hvad bier tænker, som Peter Plys sagde, og det har han ret i. Og det er netop den tankefrihed, Xi er så bange for og den, der får ham til at frygte latteren mest af alt.