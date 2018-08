Socialdemokratiet har bebudet en ny regnemodel, hvis partiet kommer til magten efter næste valg. Det skal være en såkaldt socialøkonomisk regnemodel, i korthed SØM, og der er grund til at advare mod partiets meget florissante idéer, som mest af alt synes designet til at få en bestemt økonomisk politik til at se gunstig ud. SØM skal nemlig, hedder det, udregne effekter af velfærd, og disse effekter er der ingen videnskabelig baggrund for overhovedet.

Som Finansministeriets departementschef har gjort opmærksom på, så baserer de nuværende regnemodeller sig på en vis videnskabelig evidens, ligesom de naturligvis løbende justeres, i takt med at vi får ny viden om borgernes reaktioner på forskellige økonomiske tiltag.



Føler man trang til at regne på tingene, er der masser af regnestykker, der venter på at blive stillet op. Føler man trang til at regne på tingene, er der masser af regnestykker, der venter på at blive stillet op.

Modellen er naturligvis kun en model, og den bygger altså på visse forudsætninger. Man kan blive irriteret på modellen, som man kan blive irriteret på en regnemaskine, hvis den ikke når frem til det resultat, man havde ønsket sig. Men lige så lidt som det hjælper at skifte den obsternasige regnemaskine ud, lige så meningsløst, ja, farligt faktisk, er det, hvis man som regering møder op i Finansministeriet med sin egen måde at regne og en mere eller mindre udtalt instruks om at få det hele til at passe.

At komme med resultatet først og konstruere regnestykket bagefter er naturligvis ingen ny politisk øvelse, men det er mere end betænkeligt, hvis den skal introduceres i hjertet af det berømte maskinrum, som rettelig burde levere så pålidelige konsekvensberegninger som overhovedet muligt.

Når det er sagt, så har kritikerne ret i, at man altid bør sætte spørgsmålstegn ved præmisserne for en beregning. Finansministeriet regner – mildt sagt – ikke altid rigtigt, og det er ikke så underligt, for så vidt som det er fremtiden, der spås om. Alligevel kommer beregningerne i den offentlige debat ofte til at fremstå som uomgængelige fakta, og både langsigtede planer for Danmark og tal for f.eks. det meget omtalte arbejdsudbud præsenteres med en præcision, der ikke har hold i virkeligheden.

For mens man nok kan fastslå, at det ville være nemmere at finde en billig rengøringshjælp, hvis al offentlig understøttelse forsvandt, så er det straks sværere med nuancerne. Hvor meget betyder det, hvis man – som Cepos har foreslået – sænker dagpengene med 10 pct.? Det vil naturligvis betyde noget, men hvor meget kan man ikke sige med sikkerhed.





Så der er bestemt grund til – hele tiden og løbende – at diskutere regnemodellerne, men det skal ske med den videnskabelige lødighed i behold. Danmark får ikke flere penge i kassen af, at vi regner det hele ud på en anden måde.

Men føler man trang til at regne på tingene, er der masser af regnestykker, der venter på at blive stillet op. Hvad får vi f.eks. for de mange milliarder, vi hvert år bruger på sociale indsatser? Hvad kommer der ud af det heller ikke ubetydelige milliardbeløb, vi hvert år bruger på integrations- og beskæftigelsesprojekter af alle mulige arter; er der nogen, der bliver integreret eller kommer i job af det? Og hvad ville der ske, hvis man afskaffede hele projektmageriet?

Det – og meget andet – hersker der en sær politisk modvilje mod at få at vide, ikke mindst hos de partier, der nu introducerer en ny regnemodel. Det er ærgerligt nok, for der er nok af emner, man kunne sætte sig for at analysere, og hvad med at begynde der? Det er trods alt skatteydernes penge, man skalter og valter med, uanset hvordan man stiller regnestykket op.