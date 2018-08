JP mener: Udtrykket supersygehus har fået en grum klang af bidende ond ironi

Udtrykket supersygehus har i disse dage fået en grum klang af bidende ond ironi. I det supermoderne prestigebyggeri i Skejby ved Aarhus, som er budgetteret til 6,4 mia. kr., ligger syge og dødssyge patienter, mange med høj feber, og sveder i temperaturer omkring de 30 grader.

Det er en skandale af superdimensioner.

Nu er det ikke sådan, at fravalget af aircondition skyldes tankeløshed eller hedeslag hos arkitekter, entreprenører og politikere. Det er resultatet af en kølig overvejelse, hvor man med åbne øjne har valgt at spare luftafkølingen væk.

Forklaringerne varierer lidt. Næstformanden i regionsrådet forklarede forleden, at airconditionen var fravalgt til fordel for en helikopterlandingsplads, men blev senere tilrettevist af regionsrådsformanden, som forklarede, at baggrunden for fravalget af luftafkølingen havde at gøre med et deraf sparet energiforbrug. »Vi ville gerne være klimavenlige,« tilføjede næstformanden i sin nye version af forklaringen.

Imens kan landets skatteborgere og nuværende og potentielle patienter overveje, om miseren skyldes inkompetence, ond vilje eller ganske almindelig dumhed.

Og så lod man klimavenligheden på det globale plan komme til udtryk ved at lade patienter i Skejby ligge og lide i høje temperaturer. Det rummer da i sig selv en grum ironi.

Hvad helikopterlandingspladsen angår – hvis den version har noget på sig – kan man uden at bevæge sig ind i detaljerede prioriteringsdiskussioner vel forsigtigt anføre, at det måske ikke var nødvendigt med en monumental, tung og kostbar stålkonstruktion på hospitalets tag. Måske kunne sagen have været klaret med en mere ydmyg landingsplads på en ganske almindelig asfaltbelægning nede på jorden.

Til almindelig oplysning kan vi yde politikere og øvrige planlæggere den serviceoplysning, at syge patienter, deraf flere alvorligt syge med høj feber, er særligt følsomme over for høje temperaturer såvel som andre ydre, generende påvirkninger, for eksempel støj.

Nu, da skandalen er åbenlys, står undskyldninger og syge bortforklaringer i kø. Vigtigst måske, at man ville spare på energiforbruget og dermed lod hånt om patienternes relative velbefindende, men der fremføres også en søgt forklaring om, at man jo ikke ved byggeriets planlægning for en halv snes år siden kunne forudse hedebølgen i sommeren 2018. Ærligt talt: Vi har haft hedebølger før, og selv på en ganske almindelig dansk gennemsnitssommerdag opstår der lejlighedsvis temperaturer, som gør ophold indendørs i velisolerede bygninger ganske uudholdeligt. På det nye såkaldte supersygehus har man yderligere forværret situationen ved at lade vinduerne således konstruere, at de kun kan åbnes med ganske smalle sprækker. Hvis der ligger tankevirksomhed bag dette, må vi konstatere, at den har været direkte destruktiv.

Har man overhovedet tænkt på, at vi her har at gøre med syge mennesker i en sårbar tilstand? Og har man overhovedet tænkt på, at sygdomsfremkaldende bakterier, som i forvejen er en konstant trussel på landets hospitaler, trives bedre i et fugtigt og varmt miljø? Dertil kommer, at man byder hospitalspersonalet et uudholdeligt arbejdsmiljø, som næppe styrker koncentrationen om arbejdet, som ofte kan udgøre forskellen på liv og død.

Skandalen er åbenlys, midlertidige løsninger må iværksættes. På længere sigt må der etableres et effektivt luftafkølingssystem, og imens kan landets skatteborgere og nuværende og potentielle patienter overveje, om miseren skyldes inkompetence, ond vilje eller ganske almindelig dumhed.