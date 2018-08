JP mener: Ansvaret starter hos den enkelte trafikant

I forhold til trafikintensiteten, altså hvor mange mennesker der befordres hvor mange kilometer i løbet af hvor lang tid, sker der meget få ulykker på motorvejene. Det hænger sammen med, at trafikken er homogen. Alle kører med høj hastighed, men i samme retning, og der er ingen sideveje.

Lastbilerne holder sig (for det meste) pænt i kørebanen længst til højre, og de holder (for det meste) en pæn indbyrdes afstand til de forankørende, som de jo skal ifølge færdselsloven, så overhalende personbiler kan trække ind til højre for at give plads til andre overhalende køretøjer.

Anderledes forholder det sig på cykelstierne og de såkaldte cykelgader, hvor færdselsloven også gælder, men hvor der i praksis hersker et syndigt kaos.

Det hænger sammen med, at køretøjerne, deres hastigheder og folks kørselsmønstre absolut ikke er homogene. Der er pendlere på vej til og fra arbejde, der er trehjulede ladcykler med gods eller småbørn, der er cykler med anhængere med småbørn i, der er små knallerter, dem med gule nummerplader, som må køre 30 km/t., der er de små lastbillignende køretøjer, som af uransagelige grunde kaldes invalideknallerter, men som må køres af enhver, der er cykler med elektriske hjælpemotorer, som trækker op til 25 km/t., og siden 1. juli også nogle monsterversioner, som må trække op til 45 km/t. Det siger sig selv, at en så broget flok byder på visse trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.

Men dertil kommer en ganske særlig kategori, nemlig motionscyklisterne på deres letvægtscykler, som i de seneste dages reportager i Jyllands-Posten har afsløret en ganske særegen trafikkultur, som kun i ringe grad stemmer overens med færdselslovens meget klare regler for trafikal adfærd.

Motionscyklister bryder loven: Der skal altså klokke på Folk på racercykel bør bruge klokken frem for at råbe højt, lyder det fra flere sider.

Ifølge deres udtalelser til avisen, og hvad enhver kan få bekræftet ude i trafikken, føler de sig hævet over loven, og en enkelt detalje er meget symptomatisk: De kører konsekvent uden den lovpligtige ringeklokke, fordi det ikke betragtes som smart.

En cykelhandler beretter ganske frejdigt til avisen, at han sælger racercykler uden ringeklokke, reflekser og katteøjer, fordi kunderne ikke vil have det, og så anfører han denne forrygende begrundelse: »Du ser heller ikke nogen i Tour de France køre rundt med ringeklokke.«

Det tyder i retning af en lidt skæv opfattelse af, hvordan man gebærder sig i den almindelige, lovregulerede danske trafik. Et andet aspekt, hvor racercyklisterne skiller sig ud fra mængden, er en ualmindeligt liberal fortolkning af færdselslovens bestemmelse om, at cyklister som udgangspunkt skal køre i én række, men undtagelsesvis må køre to og to ved siden af hinanden, hvor der er tilstrækkelig plads, og hvor det kan ske uden fare eller unødig ulempe.

Det tolkes i praksis som fri ret til at køre tæt sammen i store grupper og fylde vejbanen uden hensyn til den øvrige trafik, som man uden nærmere overvejelser forventer viger for cyklisterne.

Færdselsloven er faktisk ganske præcist formuleret, og hvis alle, cyklister, fodgængere og førere af diverse motorkøretøjer, ville følge forskrifterne, ville vi kunne undgå uheld og ulykker i trafikken. Der er ovenikøbet et par opsamlingsparagraffer, som dels handler om, at man til enhver tid skal tilpasse hastigheden efter forholdene, dels at man generelt skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed.

Ansvaret starter hos den enkelte. Hvor svært kan det være?