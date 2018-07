JP mener: Sig nej til Pakistan

Imran Khan har endnu ikke formået at danne en regering efter sejren ved parlamentsvalget i Pakistan, men allerede nu står det klart, at hans første opgave som premierminister bliver at bede Den Internationale Valutafond (IMF) om hjælp for at forhindre en statsfinansiel kollaps.

Det samme skete umiddelbart efter valget i 2013, men denne gang ventes Pakistan at bede om assistance på mere end det dobbelte – formentlig et beløb i størrelsesordenen 75-80 mia. kr.

Det økonomiske morads kan ikke klandres den tidligere cricketstjerne og politiske novice, der vandt valget i onsdags.

Han overtager magten med valutareserver, der dårligt rækker til at dække to måneders import, store underskud på handels- og betalingsbalancerne samt den nationaløkonomiske belastning fra stigende oliepriser.

Pakistan indfriede i 2016 sit seneste lån fra IMF, men det har ikke gjort landet mere selvhjulpet.

Den afgående regering har søgt at dække de værste huller med kortfristede lån fra Kina, der kommer oven i de langfristede milliardlån, som Kina også har ydet til Pakistan til bl.a. infrastrukturprojekter som led i ambitionerne om at skabe en ny silkevej, hvor Pakistan ses som en rollemodel.

»Når vi har betalt bloktilskud til provinserne, finansieret forsvaret samt betalt renter og afdrag på statsgælden, er der underskud i statskassen allerede inden alle de andre udgifter skal finansieres,« lyder budskabet fra afgående finansminister Miftah Ismail.

Imran Khan har lovet at ville fordoble skatteindtægterne i indeværende valgperiode og skabe ”en islamisk velfærdsstat”, men har intet sagt om, hvordan han vil gøre det. Virkeligheden er ifølge IMF, at kun omkring en million ud af de 208 millioner pakistanere betaler indkomstskat.

Provenuet skal bruges til at sikre lige adgang til sundhedsvæsenet for alle, en modernisering af uddannelsessystemet samt et større socialt sikkerhedsnet. Finansiel assistance fra IMF indebærer i reglen krav om finanspolitiske stramninger i kombination med en styrkelse af det statslige indtægtsgrundlag.

Det synes således umuligt at se en indfrielse af Imran Khans økonomisk-politiske ambitioner samtidig med at skulle honorere de krav, der følger med hjælp fra IMF.

På den ene side kan IMF ikke uden videre afvise en anmodning fra et medlemsland i knibe.

På den anden side skriger det til himmelen, hvis valutafonden skal bevilge finansiel nødhjælp for hen ved 80 mia. kr. til et land, der ifølge flere rapporter er godt på vej til at have verdens tredje største beholdning af atomvåben. Væksten sker især inden for taktiske atomvåben på 5 til 10 kilotons, der lettest kan falde i de forkerte hænder.

Imran Khan er stærkt kritisk over for USA, der tidligere i år suspenderede en del af sin økonomiske hjælp til Pakistan. Forhåbentlig vil denne politiske ændring også komme til udtryk i IMF’s bestyrelse, hvis Pakistan måtte bede om hjælp.

Pakistan har aldrig tiltrådt traktaten om ikkespredning af kernevåben, og det turde være evident, at ingen atommagt skal have adgang til nogen form for international assistance uden som minimum betingelsesløst at tiltræde traktaten.

Faktisk burde Pakistan blive mødt med kravet om at aflevere sit atomarsenal til gengæld for at kunne få finansiel hjælp. Alt andet vil være at præmiere en dysfunktionel stat, der sætter sig i besiddelse af masseødelæggelsesvåben.