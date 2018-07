I mange år har der været en stærkt polariseret og følelsesladet debat om, hvorvidt mindre sociale ydelser får mennesker på overførselsindkomst til at gøre mere for at skaffe sig et job.

Længe har meget tydet på, at denne såkaldte motivationsfaktor er ret høj, men dokumentationen er ikke blevet anerkendt hele vejen rundt i det politiske spektrum. Blandt mennesker i kanten af arbejdsmarkedet vil der altid gøre sig mange særlige omstændigheder gældende.

Men med de seneste meldinger om, at frafaldet fra den såkaldte IGU-ordning, som skal få flygtninge i gang på arbejdsmarkedet, ikke mindst har økonomiske årsager, må debatten efterhånden afblæses. Sammenhængen mellem ydelsens størrelse og motivationen til at klare sig selv er tydelig.

Det er fremgået af en artikelserie her i avisen, at der er et frafald på 36 pct. fra den såkaldte integrationsgrunduddannelse (IGU), som i et par år har udgjort en af krumtapperne i regeringens forsøg på at få flere flygtninge i job. Det hører dog med, at af dem har 4 ud af 10 skaffet sig et rigtigt job eller er gået i gang med en uddannelse, og dét er jo til gengæld en rigtigt god historie.

Men altså – fra kommunerne lyder samstemmende meldingen, at det store frafald skyldes, at rådighedsbeløbet i IGU-forløbet, hvor flygtninge ansættes i to år i en virksomhed på en elevlignende løn, kan være lavere end på integrationsydelsen. Lønnen er lav i sig selv, og der kan følge transportudgifter med.

Mange flygtninge ser med andre ord ikke IGU-forløbet som en investering i egen fremtid. Mange ser på rådighedsbeløbet her og nu og vælger IGU-ordningen fra, fordi den ikke kan betale sig. Det var ikke just det, der var meningen med den stærkt opreklamerede trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter, men igen viser den virkelige virkelighed sig mindre ideel end planlagt ved embedsmændenes skriveborde. Det handler også om en tydelig kulturforskel, som flygtningene stiller med, mener Morten Klessen (S) fra Jammerbugt Kommune.

JP mener: Så var alle flygtninge fra Syrien alligevel ikke atomfysikere og hjernekirurger. Hvordan kunne eksperterne tage så voldsomt fejl?

Flygtninge kommer til Danmark for at søge sikkerhed og tryghed, men formår også hurtigt at rette ind efter velfærdsstatens normer. Det kan man kalde et fint eksempel på praktisk integration, men omkostningerne viser sig omgående. Der har straks rejst sig et krav om, at IGU-frafaldet må imødegås med højere ydelser – Keine Hexerei, nur Behendigkeit – og sådan må automatreaktionen i landet med verdens hårdeste skattetryk naturligvis lyde. Men det var jo faktisk meningen med IGU-ordningen, at den skulle fungere som en investering i egen karriere og fremtid, ligesom når unge tager en uddannelse.

Efter at have sundet sig over, at hovedparten af flygtningene fra Syrien alligevel ikke er hjernekirurger eller atomfysikere, men faktisk hører til de dårligst uddannede – af gode grunde, borgerkrigen taget i betragtning – så kan man nu konstatere, at netop syriske flygtninge udgør den største gruppe af ledige udlændinge. Det var sandelig ikke lige den historie, der blev fortalt aften efter aften i DR’s ”Deadline”-studie, men nu melder virkeligheden på integrationsområdet sig med fravalget af IGU-ordningen igen som ét stort dementi af alle de gode, hændervridende forhåbninger.

IGU skal inden længe evalueres af regeringen, arbejdsgivere og fagbevægelse. Det medfølgende bureaukrati og den beherskede interesse blandt flygtningene selv taler for at lukke den igen. Pengene må kunne bruges bedre.