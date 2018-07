Man kan næsten få en smule ondt af den russiske ambassadør i København, Mikhail Vanin.

Tidligere på ugen udsendte hans ambassade en advarsel fra lederen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen. FE-chefen havde meddelt, at Rusland kunne blande sig i et kommende folketingsvalg, sådan som det ifølge amerikanske myndigheder allerede har gjort det i USA.

»Eftersom der ingen forskel er på den russofobiske tilgang hos den danske regering og opposition giver det ingen mening at blande sig i danske valg,« skrev ambassaden på det sociale medie Twitter.

Det er jo ikke noget nyt, at Rusland frasiger mindre lande retten til at bestemme, hvilke alliancer, de vil være medlem af. Det er jo ikke noget nyt, at Rusland frasiger mindre lande retten til at bestemme, hvilke alliancer, de vil være medlem af.

Det var lidt af et selvmål. Som folketingsmedlemmerne Michael Aastrup Jensen og Peter Hummelgaard har påpeget: Ambassaden antyder, at man sagtens kunne have rørt i gryden, hvis ikke politikere i Danmark var så enige om deres kritiske tilgang til Moskva. Det er »vist så tæt, man kommer på en tilståelse af, at det er fast praksis for Rusland at blande sig i fremmede staters demokratiske valg«, skrev Hummelgaard, også på Twitter.

Det er ikke første gang, Vanin gør sig offentligt bemærket. I 2015 truede han i denne avis danske krigsskibe med russiske atommissiler; skibene kunne blive mål for angreb fra Rusland, dersom Danmark tilslutter sig et amerikansk styret missilforsvar, sagde ambassadøren.

Ruslands ambassadør: Danske skibe kan blive mål for russisk atomangreb

Nu var Natos missilforsvar, som der var tale om, defensivt og ikke vendt mod russerne, hvilket daværende udenrigsminister Martin Lidegaard også, noget forbløffet, bemærkede. Men hellere svinge med køllen en gang for meget end en gang for lidt, synes maksimen at være i Kreml.

Vanin skal have tak for at udtrykke sig så klart, for så ved vi, hvor vi står. Det er i det hele taget prisværdigt, at russerne også andetsteds i Norden ytrer sig ganske utilsløret. Forsvarsminister Sergej Sjojgu, f.eks., har netop erklæret, at den internationale sikkerhed ville være truet, hvis Sverige og Finland, der hidtil har været neutrale, skulle indtræde i Nato. Rusland ville i så fald være nødt til at reagere, siger Sjojgu.

Det er jo ikke noget nyt, at Rusland frasiger mindre lande retten til at bestemme, hvilke alliancer de vil være medlem af. Sådan var det for østeuropæerne under Den Kolde Krig, hvor de var tvunget ind i den sovjetisk ledede Warszawa-pagt, og det synes at være en lignende tankegang i dag, snart 30 år efter Murens fald. Forskellen er, at f.eks. Polen, Tjekkiet og ikke mindst Baltikum er kommet ind under Nato-paraplyen, så der er grænser for, hvor meget Rusland kan puste sig op.

Hvad så med russofobien, som ambassadør Vanin beskylder danskerne for at være besatte af? Forskere påpeger, at det er et meget brugt skældsord fra russisk side; det anvendes for at kortslutte debatten. Man kan måske sige, at russofobi er russernes udgave af racismekortet.

Det er ærgerligt, at Rusland fortsat plejer sine konspirationsteorier. Der er meget lille sandsynlighed for, at Sverige eller Finland vil angribe Rusland, hvis de bliver Nato-medlemmer, lige så lidt som Danmark, Norge eller Island, der har været i alliancen siden 1949. Truslen plejer i øvrigt at komme fra den modsatte side.

Danmark og de fleste andre nationer i verden ønsker et godt og tillidsfyldt forhold til Rusland – hvorfor skulle man ikke? Problemet er, at Kreml med ord og gerninger hidtil har umuliggjort det. Måtte man på et tidspunkt komme på andre tanker.