JP mener: Medierne er for ærbødige over for EU-systemet

Det har vakt nogen opsigt, at formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, flere gange synes at optræde beruset ved officielle lejligheder. Synes, for man skal ikke løbe med sladder, og man skal i disse billedmanipulerende tider endog passe på med at tro på, hvad man mener at se på en videooptagelse. Men sekvensen fra det nyligt overståede Nato-topmøde, hvor Juncker var ude af stand til selv at tage to trappetrin og måtte gribes i faldet, står jo ikke alene. Det er langtfra første gang, den kun 63-årige Jean-Claude Juncker har haft problemer med balancen og med almindelige høflighedsnormer i øvrigt, hvad man hurtigt kan forvisse sig om ved en søgning på det nådesløse net. Der er ikke tale om et enkelt faux pas, men om en serie af scener, som i øvrigt suppleres af diverse øjenvidneskildringer. Så er der al mulig grund til at spørge, hvad der egentlig foregår.







Den officielle forklaring fra EU-systemet lyder, at Juncker lider af iskiassmerter, og det er sikkert rigtigt. Men ser man nærmere på billederne, ligner det ærlig talt ikke hele forklaringen, og en forklaring har EU-borgerne jo krav på. Som den franske journalist og forfatter til flere bøger om EU Jean Quatremer fra den franske avis Libération skriver i The Spectator: »Hans opførsel på Nato-topmødet var hinsides vittigheder om beduggede luxembourgere. Videoen syntes at vise en alvorligt syg mand, som ikke var i stand til at bevæge sig ved egen kraft. Med andre ord, det rejste spørgsmålet om hans evne til at regere.«

Omdiskuteret klip fik DF'er til at kritisere Junckers »alkoholproblem«: EU afviser »fornærmende beskyldninger«

EU-systemet og i særlig grad Junckers udvalgte bakker formanden op og kalder enhver spekulation for smagløs. Og Juncker selv kræver »respekt«, men respekt er jo noget, man gør sig fortjent til; det kan man ikke sådan kræve. Problemet synes heller ikke at være manglende respekt fra pressens side, snarere det modsatte.

Sammenlign et øjeblik med dækningen af præsident Donald Trump. Vi savner mildt sagt ikke grunde til at kritisere den mand, USA har valgt som præsident; hans narcissistiske personlighed giver sig hver dag nye besynderlige og hårrejsende udslag, men netop i den situation kaldes der jo på et køligt journalistisk overblik, og her kniber det gevaldigt. Vi dyrker forargelsen. Og hvis det havde været Donald Trump, der havde optrådt stavrende på et podium og stukket kærlige lussinger ud til Europas statsmænd, mens han kaldte Ungarns leder for »hr. diktator« og kyssede den belgiske regeringschef på den skaldede isse, ville næppe nogen komme på den tanke, at det nok var et udslag af iskiassmerter. Trump er der nådesløst spot på; lod han dronningen vente, kiggede hun på sit ur, gik han foran eller bagved, brød han etiketten, var hans håndtryk for blødt eller for hårdt? Og så videre og så videre. Hver dag bringer nye Trump-historier, som vi gladeligt svælger i.

Anderledes med EU. Her hersker en ærbødighed, som måske kan forklares med, at netop Trump rokker så meget med båden, at man søger fast havn et sted. Her bliver EU en slags sidste bastion for den gamle orden, men også EU bør man holde kritisk øje med, ganske uanset om man er tilhænger eller ej. Ja, måske bør i særlig grad de stærkeste tilhængere af EU være foruroligede over, hvad de ser, for både EU-modstandere og almindelige konspirationsteoretikere vil i tilfældet Juncker kun føle sig bekræftet i, at det hele er råddent, og at de elendige medier dækker over råddenskaben. Derfor skal vi som medier turde tro vore egne øjne og stille de spørgsmål, det rejser. Også over for EU og dets ledere.