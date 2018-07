JP mener: Er det en fornøjelse at være passager hos SAS?

På Youtube kan man se et gammelt klip fra ”Far til fire på Bornholm”. Den lille familie sidder i en SAS-maskine til Rønne, alle er i højt humør. På et tidspunkt skridter en smilende stewardesse gennem midtergangen, og onkel Anders bliver en smule distraheret.

Filmen kan snart fejre 60-års jubilæum, og der er sket en del siden. Metropolitan-propelflyet er for længst taget ud af drift, og SAS har indstillet ruten til solskinsøen, der i dag varetages af andre. Men det skandinaviske luftfartsselskab eksisterer fortsat. Det er blevet væsentligt større, med henved 30 millioner passagerer om året, og mere profitabelt, når man ser på antallet af rejsende i forhold til antallet af medarbejdere. Men er det blevet bedre?



Det er påfaldende, at man kan føle sig mere velkommen hos f.eks. Easyjet end hos SAS

Spørgsmålet rejser sig, hver gang man især som dansker stiger om bord i et SAS-fly. Sverige og Norge har solgt deres statslige andele eller forbereder at gøre det. Kun Danmark holder fast i offentligt ejerskab, hvilket måske hænger sammen med, at København er selskabets største og vigtigste knudepunkt, men ellers virker det som en anakronisme.

Men altså: Er det en fornøjelse at være passager hos SAS, på samme eller tilsvarende måde som Lille Per & co. var det i sin tid? Næh, det er det ikke, hvis man skal tro det britiske Skytrax, der siden 1990 har indsamlet data om luftfartsselskabers kvalitet og udgiver en årlig top 100-liste.

Skytrax’ oversigt for 2018 er netop udkommet, og ikke overraskende er ni af de ti bedste selskaber fra Asien og golfområdet – med Lufthansa som eneste undtagelse; tyskerne kommer ind på en syvendeplads.

Man skal være tålmodig for at finde SAS, som står som nr. 60 – bedre end Ryanair, men dårligere end Azerbaijan Airlines. Easyjet, Ethiopian Airlines og det irske lavprisselskab Aer Lingus er væsentligt højere på listen.

Hvad er der los? Skytrax er blevet kaldt flybranchens svar på Oscar-uddelingen. Der har været kritik af manglende transparens i indsamlingen af data, men i det store hele betragtes listen som et pejlemærke for, hvordan selskaberne klarer sig især på serviceområdet. Selskaberne holder sig i hvert fald ikke tilbage med at oplyse om resultaterne, hvis de står godt.

Passagerer, som jævnligt flyver med forskellige selskaber, kan have forståelse for placeringen. For nogle er det påfaldende, at man oftest føler sig mere velkommen hos f.eks. Easyjet end hos det skandinaviske selskab. Der er ikke den store forskel på flytyper og punktlighed, efterhånden skal man også hos mange ruteselskaber betale ekstra for måltider og bagage. Det kommer altså i vidt omfang an på kabinepersonalets forhold til kunderne. Det er ikke et spørgsmål om underdanighed, som man undertiden synes at møde hos asiaterne. Almindelig høflighed, en venlig hilsen ved ombordstigningen og hjælp til passagerer, der ikke flyver hver dag, kan gøre en stor forskel. Den møder man hos de fleste af de selskaber, der klarer sig bedre i undersøgelsen end SAS. Hos det skandinaviske selskab kan det knibe. Den meget afslappede tilgang, man ofte møder her, er næppe en nordisk egenart. Norwegian er på plads 32. Det russiske Aeroflot, engang kendt for nogle af de mest uforskammede kabinebesætninger i verden, har slidt sig op til plads 23, før bl.a. Air France og British Airways.

Det kan altså lade sig gøre at være god og blive bedre. SAS var sidste år på plads 65, så lidt fremad er det da gået. Imponerende er det ikke. Hvad med et smil som for snart 60 år siden?