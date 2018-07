JP mener: Putin i Helsingfors mindede om Peter Plys efter en tur i honningkrukken

Det er en ofte gentaget sandhed – også på denne plads – at det er bedre at mødes end ikke at mødes. Dialog er at foretrække frem for konflikt, og der er mange eksempler at trække på: den amerikanske præsident Richard Nixons samtaler med sovjetiske diktatorer og hans banebrydende rejse til Beijing i 1972. Den egyptiske præsident Anwar Sadats historiske besøg hos Israels premierminister Menachem Begin i 1977. Visitterne, som lederne af Eritrea og Etiopien netop har aflagt hos hinanden efter mange års krigslignende tilstand. Storbritanniens premierminister Neville Chamberlains besøg hos Adolf Hitler i Nazityskland i 1938 er et eksempel på, at dialog ikke altid forhindrer krig.

Hvordan skal man så bedømme topmødet mellem Amerikas og Ruslands præsidenter i Helsingfors? Er det godt, at Donald Trump, efter halvandet år i embedet, endelig mødte Vladimir Putin til en formel samtale?

Sikkert, men ikke nødvendigvis for den frie verden. Der er altid grund til bekymring, når en totalitær leder virker for tilfreds, og Putins mimik i den finske hovedstad mindede om Peter Plys' efter en tur i honningkrukken. Endnu mere foruroligende var Donald Trump, der havde erklæret, at USA's dårlige forhold til Rusland skyldtes »mange års amerikansk tåbelighed og dumhed« samt »en manipuleret heksejagt«.

Det er i sig selv enestående, at en amerikansk præsident erklærer sit eget land ansvarligt for en krise med en modpart, der efter al sandsynlighed har manipuleret og spioneret sig ind i Washingtons mest magtfulde cirkler. Det er ikke noget, pressen har opfundet, eller fæle modstandere fra Demokraterne, eller den canadiske regeringschef, der vist også er en værre én. Det er de amerikanske efterretningstjenester, og Trumps egen sikkerhedsrådgiver, John Bolton, er overbevist om, at det forholder sig sådan. Det drejer sig om cyberkrig og fordækte kontakter.

Nu kunne man tro, at det for en præsident, der altid siger "America first", gør indtryk, når rigets fremmeste overvågningsagenturer samt rådgiver Bolton er enige om, at nationen er eller har været under angreb. I stedet slår han bak. Han tror åbenbart mest Putin, der i Helsingfors endnu en gang forsikrede, at Rusland ikke havde noget med noget at gøre. Adspurgt af en journalist, hvem han tror mest på, svarede Trump, at han »ikke ser nogen grund« til, at den russiske præsident taler usandt.

Man har længe kunnet iagttage, at Trump, der aldrig har været politiker, men praler af at være forretningsmand, er tiltrukket af totalitære typer og har det svært med demokratisk valgte, konsensussøgende ledere. Hans forhold til Kinas Xi Jingping, Nordkoreas Kim Jong-un og Putin forekommer hjerteligt, i modsætning til hvad han siger om f.eks. Tysklands Angela Merkel eller Storbritanniens Theresa May. EU betegnede han inden turen til Helsingfors som »fjende«, og senest efter Nato-topmødet sidste uge ved vi, at alliancens største trussel for tiden kommer indefra, nemlig fra De Forenede Staters præsident.

Vi ved ikke præcist, hvad de talte om, for de første godt to timer af deres samtale foregik under fire øjne, kun med en tolk fra hver side; også dette er ekstraordinært. Normalt er der en rådgiver eller i det mindste en stenograf til hver deltager, så man ved, hvad der bliver sagt. Men åbenbart blev der ikke talt menneskerettigheder. Til gengæld fik Trump overrakt en fodbold af Putin på pressemødet. Amerikaneren så glad ud. Hvorfor egentlig?