JP mener: Må vi minde om, at Nato ikke alene er til Europas fordel, men også USA's

»Gå ikke efter manden, gå efter bolden,« lyder en fornuftig opskrift på, hvordan man bør håndtere forhold og udtalelser, man er uenige i. Det fremmer sagen og er i øvrigt mere nobelt end at kritisere den person, der er kommet med de opfattelser, som man finder problematiske.



Amerikas 45. præsident gør det vanskeligt helt at følge konceptet. Donald Trump forplumrer budskaber, vender op og ned på fakta, og gør venner til modstandere.

Det er, hvad der bliver tilbage efter den forgangne uges Nato-topmøde i Bruxelles og et officielt besøg i Storbritannien. Mandag truer endnu et topmøde, nu mellem Trump og Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Helsingfors, og man sidder med livet i hænderne.

Det er ikke, fordi han ikke kan have fat i noget væsentligt og rigtigt. Hans krav om, at europæiske Nato-medlemmer lever op til målet om, at deres bidrag til alliancen skal svare til 2 pct. af bruttonationalproduktet, er mere end rimeligt. Hans modstand mod den planlagte Nord Stream 2-rørledning, der skal føre naturgas fra Rusland syd om Bornholm til Tyskland, er fornuftig. Den kan give russerne mulighed for at presse Berlin, når energiforsyningen er kommet i gang.

Trump har altså nogle legitime punkter, og hvis han virkelig var et »stabilt geni«, som han hævdede i Bruxelles, kunne han være en succes. Men han er ustandselig i vejen for sig selv. Han banker løs på sine allierede og agerer med en »total mangel på forudsigelighed«, som Danmarks forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, har formuleret det ved Nato-mødet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen talte mere optimistisk om, at præsidenten »kun kan blive klogere«.



De har begge ret, og man kan kun gisne om, hvordan de har udtrykt sig i en mere lukket kreds. Selv de åbne bemærkninger er den hårdeste kritik fra ledende danske politikere af en siddende amerikansk præsident, siden fhv. statsminister Anker Jørgensen angiveligt kaldte Ronald Reagan »en hund« (ifølge nogle kilder ligefrem »en gal hund«) i 1986. Jørgensens udfald var, som historien har vist, ikke alene usmageligt, men også ubegrundet. Bemærkningerne fra Hjort Frederiksen og Løkke Rasmussen er desværre på deres plads.

Det katastrofale ved Trumps optræden i Bruxelles er, at han – atter – rejste tvivl om Nato. Han sagde offentligt, at USA kunne forlade alliancen, men at et sådant skridt var unødvendigt. Putin må glæde sig som et lille barn til at se sin amerikanske kollega. Tænk, hvis han kunne få at vide, hvad der kunne få USA til at undsige sine allierede! Med sine udtalelser har Trump erklæret, at muligheden eksisterer.

Må vi minde om, at Nato ikke alene er til Europas fordel, men også USA's. Et ustabilt og udemokratisk Europa er prøvet før, med katastrofale følger. Amerika har i øvrigt også inden Trump altid tænkt på sig selv først. Derfor ventede det med at gå ind i Anden Verdenskrig til 1941, oven på angrebet mod flådestationen Pearl Harbour; da havde især Storbritannien i to år stået med ryggen mod muren, og Tyskland var i fuld gang med Holocaust. Læren var, at et sikkert Europa i fremgang også giver mening for Washington, og Nato er et af instrumenterne til at sikre det.

Trump har også beskyldt Tyskland for at være i lommen på Rusland, hvilket er absurd, og trukket tæppet væk under sin værtinde i Storbritannien, Theresa May, ved at erklære, at hendes ærkemodstander Boris Johnson ville være en glimrende premierminister. Nu fortsætter det rejsende cirkus. Man håber, sæsonen snart er slut.