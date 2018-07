5:2-kuren, Atkins-kuren, palæokuren, frugtkuren, LCHF-kuren, og man kunne blive ved, for håbet om magre tider er lysegrønt og vejene dertil er mangfoldige. Og læg hertil kostråd, der skifter som årstiderne og er med til at øge forvirringen om, hvad der er rigtigt og forkert, hvis man gerne vil opnå varigt vægttab. Derfor er markedet for slankekure og kostomlægninger – undskyld – umætteligt, og der lader til at være en god grund.

For danskerne er overvægtige som aldrig tidligere. USA har naturligvis stadig den globale førertrøje, når det gælder overvægt, men man plejer jo at sige, at alle fænomener fra USA på et tidspunkt ender her, og noget kunne tyde på, at det er sket for overvægt og fedme. Om det skyldes, at vi stadig spiser, som om vi tilbragte 10 timer om dagen i marken bag trækdyret med hårdt fysisk arbejde, eller om det skyldes, at vi spiser for dårligt og for meget, drikker for meget alkohol, sidder for meget i sofaen og dyrker for lidt motion, er ikke til at sige. Der er vel tale om en kombination af alle faktorer, ligesom der også findes sociale forklaringer.

Dr. Holm: Ingen når os til sokkeholderne Man kan og skal kritisere Jens-Christian Holm, mener han. Men ingen kan tage fra ham, at han har skabt den bedste model til at få børn til at tabe sig, lyder det fra ham selv.

Men hvad der med sikkerhed kan siges, er, at de overvægtige danskere er blevet flere, og tallene er faktisk en anelse skræmmende, i hvert fald hvis man mener, at det har værdi at være slank, og at det ses som et ideal. Det kan der være gode grunde til, om ikke andet samfundsøkonomiske. For overvægt og fedme har stor indflydelse på risikoen for hjerte-kar-sygdomme, diabetes og har indflydelse på livslængden og lægger beslag på mange hospitalssenge.

Fedme og overvægt, der i andre historiske epoker har været hyldet som idealer, bliver i vores tid billedet på fiasko og mangel på kontrol. Fedme og overvægt, der i andre historiske epoker har været hyldet som idealer, bliver i vores tid billedet på fiasko og mangel på kontrol.

Antallet af overvægtige danskere er steget fra 31 pct. i 1987 til 51 pct. 2017. Hver femte skoleelev i kongeriget er overvægtig eller svært overvægtig, men for deres forældre ser det endnu værre ud, for blandt voksne danskere er 51 pct. overvægtige eller svært overvægtige. Det giver pludselig ny mening til udtrykket om, at vi er ved at æde friværdien op, for oven i de mange forklaringer skal man også lægge, at vi er blevet rigere. Vi lever i dekadente tider. På den ene sider dyrker vi den gastronomiske fetish, mens vi på den anden side hylder askesen og det rene og selvkontrollerede liv.

Fem børn fulgte Holbæk-modellen på tv: Generation XL tabte sig – og blev så igen XL Fem overvægtige børn blev landskendte, da de i 2012 tabte sig med Jens-Christian Holms Holbæk-model i programserien Generation XL. Sådan er det gået dem siden.

Fedme og overvægt, der i andre historiske epoker har været hyldet som idealer, bliver i vores tid billedet på fiasko og mangel på kontrol. Og i et rettighedsbåret velfærdssamfund, hvor vi jo alle i en eller anden forstand er ofre, er det klart, at overvægt også bliver noget, samfundet må tage sig af. Derfor er der også offentlige tilbud, og blandt de mest kendte er Holbækmodellen, som en lang række danske kommuner benytter sig af.

Læger efterlyser viden om effekten af slankekure for børn og unge

Modellens bagmand, overlæge Jens-Christian Holm, er, som det har kunnet læses i Jyllands-Posten, blevet kritiseret for at puste sine resultater lige lovlig meget op og markedsføre sig selv og sin model for kraftigt. På den anden side er der ikke for alvor uenighed om, at hans model virker, så hvis han fortjener kritik er det for at forsøge at forklæde det banale som videnskab. Hans metode går kort fortalt ud på, at varigt vægttab forudsætter varig kostomlægning og nye, gode vaner.

Det er så indlysende, at det er svært at være uenig i og er til overflod bekræftet af de tusinder af danskere, der efter gennemførelse af en vellykket slankekur til deres egen store overraskelse tager på igen, fordi de glemte de nye vaner. Er det samfundets problem? Det er det i hvert fald blevet, men man har lyst til at tilføje til de mange, der gerne vil tabe sig og blive sundere: Så tag jer dog sammen!