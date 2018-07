JP mener: Det er på tide at få undersøgt, hvad mobilen gør ved vores liv

Når der er en sjælden gang vises tv-billeder fra folketingssalen, er det påfaldende, så fordybet de tilstedeværende parlamentarikere er i deres mobiltelefon. Der tweetes og opdateres til Facebook, så det er en lyst, og mangen en dødelig vælger derude tænker nok sit: Er det virkelig vigtigere end at bidrage til den igangværende debat i rigets fornemste forsamling?

På den baggrund kan man kun hilse forslaget velkomment om at få sat forskningen i de eventuelle skadevirkninger, som overdreven brug af de digitale medier afstedkommer, mere i system.

Nå, det var en (for) billig pointe her i sommervarmen. Forslaget er bestemt velanbragt. Hvad gør den galopperende digitalisering i alle hjørner af vore liv og vort samfund ved os som borgere, som mennesker, som individer, der fungerer som små tandhjul i et større maskineri?

Skader mobilen og alle dens muligheder vores sundhed? Det er dybest set, hvad det handler om. Når man ser sig omkring, kan det være svært ikke at få indtryk af, at der er ved at blive skabt en ny type Homo Digitalus. Mobilen styrer alt; på gaden, i skolen, i familien. Klassiske sociale relationer sættes under pres. Hvor tit ser man ikke en familie eller et kærestepar sidde på en bænk, fordybet i hver sin mobil? Gør det noget? Skader det? Og så selvfølgelig: Skal politikerne overhovedet blande sig i det?

Det er jo nemlig det gode spørgsmål: Hvad nu hvis et nyoprettet videnscenter til forskning i digitaliseringens mulige skadevirkninger når frem til, at der faktisk er store eller bare små bivirkninger ved et overdrevet digitalt forbrug? Skal der så lovgives på området? Skal der opstilles kvoter? Hvordan skal de håndhæves?

Det vil være svært at komme uden om at forholde sig til disse spørgsmål, når man tænker på, hvor detailfikseret politikere og myndigheder er på andre områder. Den mindste mistanke om selv en mikroskopisk skadelig virkning af et stof i en madvare eller en babysut fører til forbud. Alkohol, rygning, for lidt motion – og nu måske: for stor afhængighed af internettet?

Den bliver svær, hvilket ikke må misforstås derhen, at spørgsmålet ikke er dybt relevant. Næppe noget har påvirket selve vores liv – individuelt og i samfundet – som digitaliseringen. Den begyndte som en lille flod og har nu antaget karakter af en tsunami. Den byder på mange muligheder, men enhver mønt har to sider, og det kan bestemt undre, så lidt vi har været optaget af denne nye dynamik, som alle har givet sig i vold.

Vi er optaget af de store, grumme multinationale koncerner, der giver os mulighederne, og vi forarges over den måde, hvorpå de scorer kassen på vores digitale afhængighed. Men bortset fra et indledende sundhedsfokus for snart længe siden på selve dét at holde en mobiltelefon op til øret, har dette aspekt manglet i debatten. Derfor er det godt, at det kommer nu.

Tilbage er blot at konstatere, at det naturligvis ikke fritager os for vort eget personlige ansvar; for os selv og vore nærmeste, ikke mindst vore børn. Det vil være let at mene, at mange familier vist kunne have vældigt godt af at sætte det digitale forbrug lidt i system, ligesom mange børn også er underlagt visse skærmkvoter. Det hører hjemme i enhver familie at tage den debat, og så skal mor og far lige huske at gå foran med et godt eksempel. Også hér begynder og slutter det med én selv, selv for folketingspolitikere.

Men det er ikke det samme som, at forskning i digital sundhed ikke er dybt relevant. Det er faktisk på høje tid. Så kan vi altid vende tilbage til, hvad konsekvenserne skal være.

