JP mener: Kampen mod Kina

Ved midnat fredag indførte USA særtold på 25 pct. på en lang række varer fra Kina, hvilket er en afgørende eskalation af den handelskrig, der indledningsvis kun omfattede solpaneler, vaskemaskiner, aluminium og stål.

Sammenlagt vil varer til en værdi af mere end 300 mia. kr. blive omfattet, og Kina har prompte svaret igen ved at ramme amerikanske varer i et tilsvarende omfang.

»Med sin fremfærd over for andre lande, da især Kina, opfører Trump-regeringen sig som en bande gangstere, hvis uregerlige opførsel vil have en destruktiv effekt på det globale økonomiske landskab i de kommende årtier, med mindre landene står sammen imod USA,« skriver China Daily, det kinesiske kommunistpartis engelsksprogede dagblad, i en ledende artikel.

Handels- og sikkerhedspolitisk er Donald Trump en ordholdende mand. Hvad der nu udspiller sig, er præcis, hvad han bebudede i valgkampen i 2015 og 2016. Af samme grund har reaktionerne været afdæmpede. Alle har vidst, hvad der ventede. Derimod knytter der sig større usikkerhed til, hvor omfattende og langvarig handelskrigen med Kina vil blive.

Præsident Trump samt de handels- og sikkerhedspolitiske rådgivere omkring ham lægger ikke skjul på, at dette ikke er en handelskrig, men en magtkamp, der skal forhindre Kina i at indfri ambitionerne om at kunne matche eller overgå USA økonomisk, politisk og militært.

Kinas økonomi vokser så kraftigt, at tilvæksten i år vil svare til bruttonationalproduktet i Holland, og erfaringerne har vist, at jo stærkere Kina bliver økonomisk, des mere forsøger det at udstrække sin politiske magt, der understøttes af hastigt stigende militærudgifter.

Strategien ”Made in China 2025” skal om blot syv år gøre Kina til verdens førende inden for 10 specifikke områder, såsom kunstig intelligens, vedvarende energi, robotter, rumfart osv., hvilket bl.a. sker ved bevidst krænkelse af intellektuel ejendomsret, krav om tvungen teknologioverførsel m.m. Uimodsagt er der grund til at antage, at strategien vil blive fuldbyrdet, og derfor er det et fundamentalt ideologisk opgør, som præsident Trump har indledt.

Kampen bliver ikke uden omkostninger, men de vestlige værdier er så fundamentale, at de må beskyttes mod det megalomane kommunistiske diktatur i Beijing.

Demokraterne i Kongressen støtter i vidt omfang den skærpede politiske kurs over for Kina, og det samme gør en del republikanere, selv om partiet traditionelt hylder frihandel. På lange stræk er EU enig i, at Kinas fremfærd skal standses, herunder de systematiske krænkelser af intellektuel ejendomsret.

Selv om EU også er ramt af bl.a. særtolden på stål og aluminium, rejser EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og handelskommissær Cecilia Malmström senere på måneden til Washington for at mødes med præsident Trump, der allerede i den kommende uge møder de europæiske ledere i forbindelse med topmødet i Nato.

I Europa er mange oprørte over Trumps handelspolitiske fremfærd over for USA's allierede, men den har fremtvunget en ny politisk dagsorden, der næppe havde været mulig uden bastante virkemidler. Det er i Europas klare interesse at gøre fælles sag med USA i konfrontationen med Kina.

Kampen bliver ikke uden omkostninger, men de vestlige værdier er så fundamentale, at de må beskyttes mod det megalomane kommunistiske diktatur i Beijing, og det er langt bedre, at det sker med en økonomisk krig i dag frem for en militær på et senere tidspunkt, når Kina mener sig stærk nok til at kunne diktere verden sin vilje.