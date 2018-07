JP mener: Hold nu op med at lege med bogstaver i et folketing, som ikke eksisterer

Med den stribe forlig, som regeringen fik lukket før sommerferien, er der gjort klar til for alvor at blænde op for valgkampen, når den politiske sæson igen går i gang.

Nu er der under et år til valget, det vil finansloven selvsagt bære præg af, og når partierne mødes til deres traditionsrige sommergruppemøder i det ganske land, vil enhver melding være møntet på at maksimere mandaterne.

Før sommerferien fik vælgerne et par – ufrivilligt, må man formode – morsomme generalprøver på det politiske teater: Mette Frederiksen vil ikke lege med de radikale. De radikale vil ikke lege med Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti vil gerne lege med Løkke, men ikke med Liberal Alliance, og Uffe Elbæk vil helst lege med sig selv.

For den vælger, som ikke er inde i den finere valgmatematik, er meldingerne tilpas mange og tilpas uklare til, at det er muligt at gennemskue, hvad han egentlig får ud af at stemme på et bestemt parti. Det politiske landskab er mildt sagt rodet, og mon ikke både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen vil anvende en del af ferien til at lægge en strategi, som skal føre dem bare nogenlunde helskindet igennem den labyrint, som nu ligger foran døren til Statsministeriet.

Umiddelbart ser det sværest ud for Mette Frederiksen. Hun har selv hægtet De Radikale af, og Alternativet har hægtet hende af. Siden hun overtog ledelsen af partiet, har hun arbejdet målrettet på at ligge helt tæt på både Venstre og Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken. Det har selvsagt en pris i forhold til socialdemokraternes traditionelle støttepartier, men for partitoppen må det være en ekstra skuffelse, at bestræbelserne kun i ringe omfang har overbevist vælgerne. Udlændingepolitikken ejes af blå blok, og skulle Frederiksen have gjort sig håb om, at hun kunne hente tabte vælgere tilbage fra DF, så viste en måling for nylig i Jyllands-Posten, at det heller ikke er tilfældet. Kun 11 pct. af DF-vælgerne mener, at en socialdemokratisk-ledet regering er bedst til at føre en fornuftig udlændingepolitik. Store strategiskifter har sin pris. Autenticiteten betvivles.

»Ren opportunisme, alt det, de står for nu, har de tidligere været modstandere af,« som sønderjyden Ejler Schütt, byrådsmedlem for DF i Aabenraa, udtrykte det.

Også i forhold til EU har Socialdemokratiet foretaget en u-vending og lagt sig tæt op ad Dansk Folkeparti.

Lars Løkke Rasmussen kan mest af alt glæde sig over, at Uffe Elbæk fik flyttet fokus og nærmest kamikazeagtigt kastede sig ud i et soloridt med meldingen om, at han vil være statsminister. Han indtager glad den rolle, som andre har spillet før ham – både Marianne Jelved og Naser Khader har været der – men med et lille ekstra tvist og en så selvcentreret plan, at man virkelig skal være til »peace, love and understanding« for at tage ham alvorligt. Som landet ligger nu, er en stemme på Elbæk enten en foræring til Løkke eller et kryds i ingenting. Hvis Alternativet ikke vil bruge mandaterne til at få indflydelse og føre politik, hvad vil det så?

Man må håbe, at de politiske ledere nu har fået afløb for trangen til at skyde i alle retninger med bogstavkombinationer, som man dybest set ikke kan bruge til noget, fordi de baserer sig på et folketing, som endnu ikke eksisterer.

Frem for at stille ultimative krav, at gå solo eller gøre en dyd ud af, hvem man ikke vil være i stue med, kunne det være gavnligt, hvis de politiske ledere fortalte vælgerne, hvad de gerne vil gennemføre og med hvem.