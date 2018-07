JP mener: Jarlovs indlæring bør snart sættes i gang

Mindre end to uger skulle der gå, førend Rasmus Jarlov viste sit sande jeg som Danmarks erhvervsminister.

»Jeg kan ikke se potentialet for yderligere store udflytninger (af statslige arbejdspladser fra København, red.). Det skal også være fagligt forsvarligt,« udtalte Jarlov i JP i går.

Budskabet er prompte skudt ned af såvel regeringspartneren Venstre som af støttepartiet Dansk Folkeparti.

»Der er masser af potentiale for yderligere udflytning af statslige arbejdspladser. Vi har lavet danmarkshistoriens største udflytning af statslige arbejdspladser, og den linje agter vi at fortsætte. Vi er enige i, at vi ikke kan nå mere på denne side af et valg, men det handler om det rent lavpraktiske,« siger Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen.

At Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, forsikrer, at udflytningen af statslige arbejdspladser vil fortsætte, hvis regeringsmagten skifter ved det kommende valg, skal blot nævnes for en fuldstændigheds skyld.

Da han tiltrådte som erhvervsminister den 21. juni, erklærede Rasmus Jarlov, at »der er forskel på at være konservativ ordfører og så erhvervsminister«.

»Jeg har jo alle de samme holdninger, jeg hele tiden har haft – men nu er vi en del af et hold, der arbejder sammen,« erklærede han videre.

Vi kan roligt konstatere, at Rasmus Jarlov med sine seneste udtalelser ikke længere er en del af førsteholdet end ikke som indskiftningsspiller. Han er moden til udflytning.

Ved udnævnelsen lod Dansk Folkeparti ingen i tvivl om, at Rasmus Jarlov var omtrent den sidste, som partiet ønskede at se – ikke blot som erhvervsminister, men som minister i det hele taget. Den opfattelse har næppe ændret sig.

»Rasmus Jarlov mener, at han er lidt mere end andre. Han er sådan lidt hovskisnovski. Han er ikke en, der taler til folk, men typisk også ned til folk. Det er den måde, jeg har oplevet det på,« udtalte DF’s mangeårige erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.

Hovskisnovski er det i hvert fald for en helt ny og uerfaren erhvervsminister at udtale sig stik imod regeringsgrundlaget og så bastant at lægge sig ud med ikke blot det regeringsbærende parti, men også regeringens støtteparti samt det største oppositionsparti.

Sjældent om nogensinde har en nyudnævnt minister realpolitisk vist sig så tonedøv.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er nødt til at statuere et eksempel, og det oplagte vil være at flytte Erhvervsministeriet med tilhørende styrelser og organisationer væk fra København. Eneste undtagelser skulle være Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet, men resten vil sagtens – og måske endda med fordel – kunne leve og trives uden for København.

Herning kunne være en glimrende placering.

Erhvervslivet stortrives på Herning-egnen, og det vil være givtigt for Rasmus Jarlov at skulle ud i den virkelige virkelighed, som han tydeligvis ikke har noget praktisk kendskab til.

Måtte han finde det kompliceret at skulle rejse frem og tilbage mellem København og Herning, kan vi til benefice for den erfaringsfattige minister oplyse, at det er den realitet, som erhvervslivet på de kanter dagligt må leve med.

Vi er overbeviste om, at udflytningen snildt kan lade sig gøre inden det kommende folketingsvalg.

Efter valget kan det være for sent, for da kan Danmark jo tænkes at have fået en erhvervsminister, der faktisk ved, hvad hun eller han taler om.

