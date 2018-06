JP mener: VM i nationalisme

VM i fodbold er også VM i ellers forbudte følelser. Nationalismen – og dens knap så slemme forfædre: patriotisme, fædrelandskærlighed, nationalfølelse – stortrives på lægterne på alle russiske stadions for tiden. Hvad der er no-go ude i virkeligheden, bliver levet ud efter alle kunstens regler, når ens eget landshold er i ilden.

Stadion er en sidste helle for en ufiltreret og i andre sammenhænge politisk ukorrekt opbakning til den nationalstat, der andre steder er under pres. Når de danske drenge spiller, er det ikke kun hardcore fodboldfans, der slipper tøjlerne. Det gør også alle dem, der ellers til daglig er bekymrede for nationalismens genkomst sådan i al teoretisk almindelighed.

Sport har det med at kortslutte normale opdelinger i godt og skidt. Det er kun i sportens verden, at verdens mest lighedsdyrkende samfund så uhæmmet dyrker eneren og vinderen og kanøfler taberen. Og det er kun i sportens verden, at vi så hæmningsløst giver os nationalfølelsen i vold.

Er der grund til at være bekymret? Overhovedet ikke. Men der er god grund til at minde om, hvor godt danskere faktisk kan lide at være danskere; sydkoreanere sydkoreanere osv. Vi er ikke kun verdensborgere. Vi er ikke kun loyale over for grundloven og færdselsreglerne. Vi er også et nationalt fællesskab og dyrker for en stund en fælles identitet, som til daglig måske er så udfordret, at den virker som et postulat. Men når landsholdet spiller, er det ikke så indviklet. Så er vi alle bare danskere, og vi hepper på de rød-hvide.

Det stammefællesskab, som et landskamppublikum udgør, er en følelsesmæssig moddosis til den galopperende globalisering, hvor man kan få lov at stå med sine egne og definere sig op imod andre. Så længe det kun foregår i sportens verden, er det helt uskyldigt, men det kunne sagtens kalde på en nærmere overvejelse af, hvorfor det så helst ikke må gælde på andre felter.

Sporten har været brugt til regulære politiske manifestationer, så længe nogen kan huske: Hitlers OL i 1936, OL i 1968 med Black Panther-hilsener og nu VM i Rusland med to schweiziske spillere, der sendte en kosovoalbansk hilsen efter scoring. Den form for nationalisme i sport går over stregen, fordi den bevidst blander sport og politik. Men hverdagsnationalismen i fodboldreservatet minder om, hvor dybfølt behovet for et nationalt fællesskab stadig er. Det er identitetsskabelse for fuld udblæsning og på dén meget positive måde, at alle, der vil deltage, bare kan melde sig uafhængigt af ophav, tro, hudfarve eller fødested. Festen er et tilvalg, og selv om den også indeholder spot og latterliggørelse af modstanderne, så er det mestendels harmløst. Ritualer skaber sammenhold i sig selv. Det skal helst også gå ud over de andre, men inden for klare grænser. Og så glemmer vi lige, når enkelte går over stregen eller "fodboldkrigen" mellem Honduras og El Salvador i 1969.

Selv det officielle Tyskland har bøjet sig. Det skete under VM i Tyskland i 2006, da også tyskere pludselig turde vifte med deres nationale flag. Det foregik i en så positiv atmosfære, at selve begrebet nationalisme fik et par konstruktive nuancer. En sund nationalfølelse udløser faktisk ikke nødvendigvis en ny verdenskrig. Det afhænger af, hvad man lægger i begrebet, og hvordan man praktiserer fortolkningen.

Fodbold kalder det bedste frem i folk. Hvis konflikter i det virkelige liv kunne løses som på fodboldbanen, ville verden afgjort blive et bedre sted at være. Også selv om alle hepper på deres.