JP mener: Lad små konstruktive EU-lande som Danmark sætte dagsordenen

Al opmærksomhed om EU-topmødet i dag og i morgen vil være koncentreret om migranter og flygtninge, der har efterladt EU i en dyb krise. Den interne, politiske splittelse er afgrundsdyb, og uagtet de aldrig så noble motiver, har kansler Angela Merkels egenmægtige »Wir schaffen das« gjort millioner af europæere til så store EU-skeptikere, at de ved en stribe valg – Tyskland inklusive – har valgt at stemme på partier, der har klare holdninger til flygtninge og migranter, ofte ledsaget af et negativt syn på det europæiske samarbejde.

Topmødet vil imidlertid også skulle drøfte Unionens fremtid med udgangspunkt i en tysk-fransk aftale kaldet Meseberg-deklarationen, der bl.a. vil indføre et fælles statsbudget for landene i eurosamarbejdet.

Hvad man tydeligvis ikke synes at have forstået i Berlin eller Paris, er, at millioner af vælgere i andre EU-lande får deres værste anelser bekræftet, når Tyskland og Frankrig præsenterer dem for et fait accompli, og det er præcist, hvad Meseberg-deklarationen er udtryk for.

»Et fælles budget for eurozonen er nødvendigt, og det står efter fransk opfattelse ikke til diskussion. Der er behov for stabiliserende løsninger mod økonomiske chok. At forsvare status quo er at fodre populismen,« siger Frankrigs finansminister Bruno Le Maire i et interview op til topmødet.

Forhåbentlig vil nogen senest på EU-topmødet gøre den franske finansminister begribeligt, at det ikke er populisme at nære skepsis over for Frankrig, EU eller eurosamarbejdet.

Meseberg-deklarationen er for mange selve sindbilledet på, hvad der er galt i EU – at den franske præsident og den tyske kansler i en separat og lukket proces ikke blot udstikker en ny politisk dagsorden for såvel EU som Euroland, men også erklærer, at den ikke står til diskussion.

Et dusin EU-lande med Holland og Danmark i spidsen har i umisforståelige vendinger ladet forstå, at de ikke er enige, og at de – modsat Bruno Le Maire – ikke ser Meseberg-deklarationen som et politisk gennembrud, snarere tværtimod.



Ingen tvivl om, at EU trænger til gennemgribende reformer, herunder ikke mindst at få gjort Europa anderledes modstandsdygtigt over for negative konjunkturer. Alt for mange EU-lande glemmer at reparere taget, når solen skinner, som Den Internationale Valutafonds adm. dir., Christine Lagarde, har udtrykt det. Underskud på de offentlige budgetter er blevet fast inventar, og den offentlige gældsbyrde er i bedste fald kun under langsom afvikling.

Lige så essentielt er det, at EU bliver den ægte frihandelsunion, der er blevet stillet vælgerne i udsigt, i stedet for den toldunion, som vi ulykkeligvis har i dag. Afgørende vigtigt er det også, at EU’s institutioner kommer i øjenhøjde med borgerne og dagligt beviser, at de er til for borgernes skyld og ikke omvendt. Det kan ikke understreges tydeligt nok, at det ikke er borgerne, der har skabt EUs krise.

På trods af alle fejl og mangler eksisterer der imidlertid intet alternativ til EU. De utopister, der forsøger at sælge budskabet om den egocentrerede nationalstat isoleret bag pigtrådshegn og ligusterhække, vender bevidst ryggen til Europas historie og læren herfra.

EU skal tilbage på sporet, og her vil det være langt mere givtigt, om de små, EU-kritiske, men også EU-konstruktive lande som Danmark sætter dagsordenen. Hvis de EU-skeptiske borgere skal vindes tilbage for det europæiske projekt, vil det være langt bedre, at Tyskland og Frankrig i en periode bliver lyttere i stedet for ledere.