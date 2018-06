JP mener: Tynd tyrkisk fernis

Opbakningen til Tyrkiets autoritære præsident, Recep Tayyip Erdogan, er særligt stor blandt de borgere med tyrkiske rødder, der bor uden for Tyrkiet, men som har adgang til at stemme ved de tyrkiske valg via deres dobbelte statsborgerskab. Det må ærligt talt både undre og også skræmme lidt.

Omkring 3 millioner mennesker med tyrkiske rødder, bosiddende uden for Tyrkiet, kunne stemme ved præsident- og parlamentsvalgene søndag. Det er over 5 pct. af den samlede vælgerbefolkning. Deres massive støtte til den almægtige Erdogan var med til at sikre ham sejren, ligesom de sidste år var med til at sikre den forfatningsreform, der nu giver Erdogan væsentligt udvidede beføjelser.

Mennesker med tyrkiske rødder, der selv bor i en liberal retsstat og nyder demokratiets frugter, stemmer altså på en helt anden samfundsudvikling for dem derhjemme. De stemmer for en dybt autoritær præsident, der gennem massive overtrædelser af menneskerettighederne og en enevældig fremfærd trækker i en helt anden retning end de europæiske værdier, som de samme f.eks. dansk-tyrkere lever med til daglig. Der er tale om tredje- eller fjerdegenerationsindvandrere, der for længst burde være godt integreret, men her afslører en foruroligende tynd demokratisk fernis. Integration går som bekendt begge veje.

Forklaringerne er allerede sat i system af diverse eksperter; de fleste ganske hændervridende og mildt desperate. Opbakningen til Erdogan forklares som en protest mod deres nye hjemland og deres almindelige livssituation. Det forklares med en fortsat "os og dem"-opdeling og som udtryk for frustration over, at mennesker med anden etnisk baggrund stadig har det sværere. Sådanne forklaringer fritager indvandrere for et eget ansvar for at søge integrationen og placerer skylden ensidigt hos det samfund, der mere eller mindre generøst tager imod de nye borgere. Det er for letkøbt.

Når Erdogan-tilhængerne selv bliver spurgt, er forklaringerne ikke så velfriseret politisk korrekte. De lægger selv vægt på det økonomiske boom, som Tyrkiet har gennemlevet, og de understreger, at Erdogan har gjort Tyrkiet stærkt og givet landet en stemme internationalt. De støtter hans krig mod kurderne og politiske modstandere. En vis religiøs vækkelse blandt yngre muslimer spiller også ind. Menneskerettigheder og den autoritære tendens spiller derimod ingen rolle for Erdogan-støtterne. Det er her, man må spørge, hvad der f.eks. blev af socialiseringen til demokratiske værdier i det danske uddannelsessystem. Det ligner en falliterklæring.

Erdogan personificerer en tyrkisk nationalisme, som udlandstyrkerne spejler sig i, og han nyder godt af, at mange minoritetsgrupper i forstærket grad identificerer sig med det land, de har rødder i, i stedet for det land, hvor de er demokratiske samfundsborgere. Mange falder også for hans platte fjendebilleder. Det er tendenser, der må give anledning til alvorlige overvejelser i integrationsdebatten.

En enkelt lille sag illustrerer, hvor sprængfarligt temaet er. De to tysk-tyrkiske VM-spillere Ílkay Gündogan og Mesut Özil lod sig fotografere med Erdogan og kaldte ham »min præsident« på en spillertrøje. Hvad der sikkert var tænkt uskyldigt, endte som håndgranat i den tyske integrationsdebat. Nu bliver der først for alvor holdt øje med, om de synger med på nationalsangen.

Pointen er, at de to spillere har et selvstændigt ansvar for at tænke sig om, ligesom andre med en anden etnisk baggrund gerne må vise, at de faktisk vil Vestens værdier.