JP mener: Tyrkiets valg

Som om EU ikke havde problemer nok i forvejen, så føjede resultatet af det tyrkiske valg søndag endnu et til listen: Med en klart styrket præsident Erdogan burde EU lægge de i forvejen neddroslede forhandlinger om et tyrkisk EU-medlemskab helt på is. Men hvis det sker, kan det forstærke de klare autoritære tendenser, som Erdogans triumf er et udtryk for.

Det er ikke et nemt valg, og alt taler for, at forhandlingerne formelt kører videre, men reelt er sat på standby. Dilemmaet udstiller Europas udfordring med et Tyrkiet, som efter 15 år med Erdogan ved magten nu giver ham fem eller måske 10 år mere med væsentligt udvidede magtbeføjelser i præsidentembedet.

De, der havde håbet på, at valget ville bløde op på den jernhårde Erdogan-kurs, er blevet skuffede. Tyrkiet er dybt splittet, men Erdogan kan fortsætte som hidtil, blot endnu mere enerådende, og han vil kunne henvise til, at det internationale samfunds pres for en kursændring ikke har båret frugt. Tværtimod har han fået fornyet sin folkelige opbakning.

Et flertal i befolkningen ser Erdogan som den, der har moderniseret samfundet med høj økonomisk vækst, store infrastrukturprojekter og mere velstand til de mange. De kan også godt lide, at Erdogan optræder som stærk mand udadtil og placerer Tyrkiet centralt internationalt. Erdogan har igen formået at appellere til en national stolthed hos mange tyrkere, som er gået af mode i andre dele af Europa. Her ligger også en årsag til den voksende, mentale afstand.

Erdogan kan nu bruge sin valgsejr til at køre videre i samme autoritære spor. Han kan gå efter de sidste modstandslommer og de sidste kritikere. Mange sidder i forvejen fængslet, og oppositionspartierne har siden det mislykkede kupforsøg i 2016 været holdt nede med hård hånd. Med sine nye magtbeføjelser fra sidste års forfatningsændring vil det være en smal sag. En magtfikseret Erdogan kan vælge at stramme skruen yderligere, og så bliver det uomgængeligt for EU også at formalisere et brud med Ankara.

Man kunne også håbe på, at den nu endnu mægtigere præsident begynder at vise storsind og slækker på undertrykkelsen. Det kunne være en måde for Erdogan at genstarte sig selv på efter 15 år ved magten, men det forudsætter en tro på, at netop Erdogan med hans utvetydige og ryggesløse forhold til magten, og hvad den kan bruges til, pludselig ændrer kurs og kommer sine modstandere i møde. Det vil nok være et for fromt håb, og selv om det næres i mange EU-hovedstæder, så er det næppe videre realistisk.

Omverdenen må derfor indstille sig på, at Tyrkiet ikke bliver lettere at omgås. Erdogan har et anspændt forhold til både EU og USA, mens han er ved at indgå nye alliancer med lande som Rusland og Iran. Om valgsejren vil påvirke den tyrkiske militæroffensiv i Syrien, må vise sig. Krigshandlingerne mod de syriske kurdere var også et stærkt argument i valgkampen. Spørgsmålet er, om Erdogan vil insistere på en videre fremrykning mod øst med risiko for at lægge sig afgørende ud med USA, der netop har støttet de syriske kurdere i kampen mod Islamisk Stat.

Tyrkiet er med sin strategiske placering mellem øst og vest og sin frontposition i forhold til Mellemøstens kaos stadig uhyre vigtigt for Europa. Men Erdogans sejr har ikke gjort det lettere at finde en grimasse, der passer. Tyrkiet kan ikke afskrives. Men Tyrkiet under Erdogan kan heller ikke belønnes for udskejelserne.

En stålsat kritisk dialog er mere end nogensinde påkrævet.