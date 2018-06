JP mener: Det er med demokrati og retsstat som med graviditet

Der var mange, som efter Murens fald for snart 30 år siden så lyst på fremtiden for Østeuropa. Kommunistiske diktaturer fra Østersøen til Sortehavet var ophørt med at eksistere næsten fra den ene dag til den anden, og et væld af ofte meget unge, i reglen uhyre intelligente og entusiastiske folk tog over. Mange havde været systemkritikere og haft tid til at tænke over tingene. Vaclav Havel, der blev tjekkisk præsident, var ikke til at komme uden om; også mindre kendte som Arpad Göncz og Sjelju Sjeljev, statschef for hhv. Ungarn og Bulgarien, gjorde en fremragende indsats for at anbringe deres lande i det nye Europa.

Optimismen er blevet stækket. I Tjekkiet virker stats- og regeringslederne noget ustabile. I Ungarn svælger det nationalkonservative styre i sammensværgelsesteorier; den hovedskyldige for alskens ulykker, George Soros, en ungarsk født milliardær, der som jøde måtte flygte for at undgå Holocaust, hænges ud på store plakater. Ifølge regeringen styrer han næsten hele verden, også Amnesty International og Transparency International, der fremmer hhv. menneskerettigheder og kampen mod korruption. Når man hører den slags, er det vanskeligt at afgøre, om man skal le eller græde.

Polen udgør nok det alvorligste problem, alene i kraft af sin størrelse. Lech Walesa, helten fra 1989, er blevet en gammel mand uden indflydelse. Bronislaw Geremek, den kloge udenrigsminister fra slutningen af 1990’erne, er død. I stedet er der en regering, som opererer med inspiration fra Ungarn, dog med den undtagelse, at premierministeren adlyder ordrer fra sin partiformand, Jaroslaw Kaczynski. Sidstnævnte har været den stærke mand indtil sidste måned, hvor han blev indlagt for en åbenbart alvorlig lidelse, der behandles som en statshemmelighed. Han er ikke blevet set siden.

Det er ikke alene håndteringen af politikeres sygdomme, der minder om kommunisttiden. Også omkalfatringen af retsvæsenet, kulturlivet og medierne minder om de dårlige gamle dage. Hvis man i EU påpeger, at det synes i strid med Københavnskriterierne fra 1993, der forpligter medlemmer til at forsvare retsstaten, garantere ytringsfrihed og sikre demokratiet i al almindelighed, bliver Warszawa fornærmet.

Der er lande, som så at sige flyver under radaren. Indtil for nylig fik f.eks. Slovakiet lov at passe sig selv, skønt der også her var spørgsmål omkring overholdelsen af Københavnskriterierne. Et mord på en undersøgende journalist og dennes samlever, hvor staten var en mulig medskyldig, har bragt den lille nation frem i nyhedsstrømmen.

Og så er der en helt aktuel udfordring. Den hedder Rumænien, et stort land, der geografisk er som gemt væk i et hjørne. Her udkæmpes et trekantsdrama mellem præsident Klaus Iohannis, den socialdemokratiske regering og korruptionsjægeren, statsadvokat Laura Kövesi. Sidstnævnte har været overordentlig effektiv – faktisk i en sådan grad, at regeringen vil fyre hende, for de fleste af hendes sager handler om politikere og embedsmænd. Regeringens stærke mand, partileder Liviu Dragnea, er netop idømt en fængselsstraf for korruption. Han er tidligere straffet. Iohannis prøver at redde hende og blive af med Dragnea. Det er vanskeligt.

Der er sket meget positivt i Østeuropa siden 1989, også i Rumænien, men gamle vaner er åbenbart vanskelige helt at afskaffe. Regeringerne skal vide, at det er med demokrati og retsstat, som det er at være gravid. Man kan ikke være det en lille smule.

