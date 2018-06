JP mener: Europas asylkrise

Den igangværende europæiske asylkrise skal nu løses ved et hastemøde for udvalgte EU-lande søndag og igen i næste uge på et ordinært EU-topmøde. Hvad der ikke er lykkedes siden det store migranttræk i 2015, skal forceres igennem på nogle få dage: at skabe en fælleseuropæisk løsning på tidens altoverskyggende europæiske problem.

Det er næppe seriøst ment. Der er i hvert fald ikke optræk til seriøse, holdbare løsninger. I stedet handler det for EU’s regeringer, der overalt er presset i bund af de samme problemer med flygtninge og migranter, at demonstrere handlekraft og vise, at befolkningernes bekymringer bliver hørt.

Tyskland står i centrum. Kansler Merkels regering trues af et regulært sammenbrud, fordi det bayerske CSU forlanger udlændingestramninger her og nu. Men det er langtfra kun en tysk krise. Frankrig og Italien toppes om migranter, og dramaet om det omflakkende redningsskib ”Aquarius” udstiller grænserne for klassiske europæiske værdier. Italien har meldt sig helt ud. I Sverige kan Sverigedemokraterne overhale Socialdemokratiet. Et vældigt parlamentarisk opbrud er i gang overalt. Det har entydigt rod i udlændingepolitikken.

I alle lande går indvandringskritiske partier stærkt frem. De etablerede partier vrider hænder og reagerer jævnt hen ens: De rykker med strømmen mod flere og skrappere stramninger. Pludselig er idéer om modtagecentre i Nordafrika eller uattraktive egne af Europa ikke længere forbeholdt yderliggående partier. De er blevet mainstream.

Men Europas regeringsbærende partier ligger, som de har redt. De har for længe fortrængt muligheden for, at 2015-krisen faktisk kan blive hverdag. Hvad der skal diskuteres på mødet søndag, er for længst vedtaget via den såkaldte Dublin-aftale: At en asylbehandling skal finde sted i det land, hvor asylsøgeren er registreret første gang. Disse regler er bare aldrig blevet håndhævet konsekvent. Det aftaler man så nu, at de skal. På samme måde genbekræfter landene, at man skal tage hinandens Dublin-flygtninge retur. Hjælpeløsheden lyser ud af initiativet.

At alting nu skal gå så hurtigt, afspejler også, at de europæiske regeringer alt for sent har taget de folkelige strømninger alvorligt. Ét er, at EU ved ophævelsen af de indre grænser arrogant undlod at implementere forudsætningen – beskyttelsen af EU’s ydre grænser. Noget andet, at der ikke for længst er reageret anderledes systematisk på udsigten til, at millioner af flygtninge og migranter ventes at sætte sig i bevægelse i de kommende år.

Desto mere hektisk skal der nu strammes op; især fordi de folkelige reaktioner er så mærkbare. Hvorfor er det ikke sket for længst? Det er jo ikke just sådan, at udlændingespørgsmålet først kom på dagsordenen i 2015. Det har faktisk domineret europæisk, herunder dansk, politik i 15 år. Men berøringsangsten har været fremherskende. Det var lettere at kigge væk og håbe det bedste. Den hastigt sammenstrikkede aftale med det autoritære Tyrkiet vidner om en tydelig desperation. Der høres heller ikke længere protester over lukningen af Balkan-ruten. Sandheden er, at den har reddet mange EU-lande, men heller ikke det tales der for højt om.

Beskyttelsen af de ydre EU-grænser burde for længst have haft langt større og mere systematisk opmærksomhed. Nu skal der så vises handlekraft i huj og hast, men for mange er troen på, at EU-klubben magter at tage effektivt hånd om problemet, desværre røget i svinget. Det er det, der viser sig ved valg efter valg i disse år.

