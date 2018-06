JP mener: Magten får den, som forstår at bruge den

Danmarks nye erhvervsminister er placeret bagerst i køen, når regeringen har foretræde for dronningen. At Rasmus Jarlov figurerer sidst i statsrådsrækkefølgen, fortæller om de problemer, som De Konservative må imødese, efter at den erfarne og i reglen driftsikre Brian Mikkelsen har forladt politik.

Den konservative folketingsgruppe er meget ung, og Søren Pape Poulsen har hidtil ikke vist sig politisk moden til, at han kan løfte formandsposten uden en wingman. Til det er nu udset børne- og socialminister Mai Mercado, som bliver medlem af regeringens magtfulde koordinationsudvalg. Rasmus Jarlov får sæde i det mindst lige så vigtige økonomiudvalg, men det ændrer ikke ved, at De Konservatives startopstilling virker skrøbelig over for politisk erfarne og drevne ministre som Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Magten i de vigtige udvalg får den, som forstår at bruge den.

Brian Mikkelsen blev aldrig formand for De Konservative, men har, siden Bendt Bendtsen overtog det smuldrende parti før folketingsvalget i 2001, fungeret som formandens sparringspartner – og det uanset hvem det var. Brian Mikkelsen har siddet med i maskinrummet og har med mere eller mindre usynlig hånd kunnet føre formanden frem eller til fald. Søren Pape Poulsen er den fjerde partiformand, som Mikkelsen har arbejdet tæt sammen med.

Efter 24 år i Folketinget, halvdelen som minister, er det ikke underligt, at Brian Mikkelsen lader sig friste af tilbud uden for Christiansborg. Han er trods alt kun 52 år og har endnu et langt arbejdsliv foran sig.

Mikkelsen kan derfor med god ret henvise til sin politiske erfaring netop som erfaring modsat socialdemokraterne Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, som brugte politikertiden og ministertitlen som springbræt til en karriere i det private erhvervsliv. Eller som Karen Hækkerup, der formåede at skifte ham over night, da hun sprang ud i sin nye stilling som direktør for Landbrug & Fødevarer.

Strategisk set kan man heller ikke lade sig overraske af, at politikeren Brian Mikkelsen har set sig om efter noget andet. For kort tid siden forlod Venstres markante profil Søren Pind politik. Esben Lunde Larsen nedlagde sin ministerpost og genopstiller ikke efter næste folketingsvalg. Til sammen tegner de tre ministerafgange et billede af lettere mismod og manglende tro på, at regeringen er robust nok til at overleve næste folketingsvalg. Det er urovækkende i en tid, da der er opbrud i de sædvanlige politiske konstellationer med Dansk Folkeparti godt på vej ind i rollen som kongemager.

Netop Dansk Folkeparti har De Konservative alle dage haft det svært med. Forholdet har været præget af had og kærlighed, og de konservative har vaklet mellem at omklamre partiet eller lægge afstand til det, alt imens de kunne iagttage, at traditionelle konservative værdier som Gud, konge og fædreland i vælgernes bevidsthed mere og mere blev forbundet med først Pia Kjærsgaard og nu Kristian Thulesen Dahl.

Søren Pape Poulsen får sit at slås med. Han kan ikke overlade de politiske forhandlinger til en sikker nummer to, men skal selv træde i karakter, også som politisk leder. Rasmus Jarlov er kendt for at være åbenmundet, udnævnelsen af ham er et sats, men Pape er trods alt politisk gammel nok til at kende det gamle råd om, at det er bedre at have en med på holdet, som tisser ud, frem for en som står derude og tisser ind i teltet. Og så kan han håbe på, at hans unge hold kan række ud til nye vælgere, uden at de sidste konservative støtter forlader skibet.

