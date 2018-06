JP mener: Vi skal ikke vænne os til volden

Man kan vænne sig til alt. Menneskets tilpasningsevne er enorm, og sådan har mennesker gennem tiden stået igennem det utroligste, fordi man kan vænne sig til det og leve videre på trods. Men det kan også være farligt at vænne sig til for meget, at vende ryggen til og tale om noget andet, fordi man er nødt til det, fordi livet jo skal leves.



Man kan f.eks. vænne sig til, at der skydes med skarpt i det offentlige rum som forleden nat på Amager, hvor en mand blev skudt ned på åben gade – uden videre. Politiet tilskriver det bandekonflikten, og så snakker vi ikke mere om det, bortset fra et par saftige detaljer om, hvordan manden bad for sit liv. Man kan også vænne sig til risikoen for at blive berøvet sine værdigenstande, hvis man går på Strøget eller tager i svømmehal. Og vænne sig til historier om gruppevoldtægter som den verserende sag i Nordsjælland, hvis grusomme detaljer videregives visse steder, men som ellers går ubemærket hen ligesom så mange andre af de ting, vi har vænnet os til.

De nævnte sager er uafhængige hændelser; de har ingen forbindelse, for gruppevoldtægt er ikke terror, og bandeskyderier er ikke voldtægt eller gaderøverier. Men fælles for dem er, at vi ikke rigtigt ænser det mere. Det er bare endnu en sag, og ligesom vi ikke længere hører efter, hvis nogen har råbt Allahu akbar og stukket med knive i et fransk supermarked, så gider vi ikke rigtig høre mere om det.

en gruppevoldtægt er ikke et æbleskud, og det er ikke svajere, der går og skyder med skarpt i danske gader ... en gruppevoldtægt er ikke et æbleskud, og det er ikke svajere, der går og skyder med skarpt i danske gader ...

Det er gamle nyheder, og det er jo efterhånden normalt; new normal, som det hed i et slogan. Det har mistet nyhedens interesse, og i forhold til en elg, der er set i Gribskov, er det blevet trivielt; en mand skydes ned på gaden, nuvel, sådan er det jo, og hvad skal man sige til det, andet end at det jo er forfærdeligt og alt det der?





Politikere af alle farver og overbevisninger plejer – hvis de tvinges til at sige noget – ved den slags lejligheder at sige, at vi ikke skal finde os i det. At det er uacceptabelt. Da bør man spidse øren, for det plejer i virkeligheden at betyde, at vi netop finder os i det, accepterer det, fordi vi ikke ved anden udvej end at lade som ingenting.

Vi kan ikke gøre noget. Derfor taler vi os hellere tilbage til en tryggere tid, taler om det hyggelige og fredelige Danmark, hvor vi ikke vil finde os i det med vold og bander. Det mildner tilvænningen. Og medier, politikere og myndigheder genfinder udtryk, som man troede, var uddøde med halvtredserne; vi taler om rødder og lømler, for det lyder rart og fredsommeligt. Overskueligt.

Men en gruppevoldtægt er ikke et æbleskud, og det er ikke svajere, der går og skyder med skarpt i danske gader – vel at mærke ikke kun i hovedstadsområdet. Skyderierne er heller ikke eksotiske indslag i en grå velfærdshverdag, det er den nye normal. Vi har vænnet os til det. Det er det farlige.

Politikernes afmagtsfølelse er forståelig, for det er ikke ligetil at gøre noget ved den nye normaltilstand, og det vil i hvert fald kræve helt andre midler, end vi er vant til og bryder os om at bruge. Men medierne har under alle omstændigheder et stort ansvar for at beskrive virkeligheden, som den er, og hverken dramatisere den unødigt eller tale udenom den eller tale den ned.

Terror og skyderi er ikke og skal ikke blive normalt, heller ikke selv om risikoen for at dø er større ved at køre i bil på E20. At lade som ingenting er at acceptere tingenes tilstand; man kan vænne sig til alt, men det det skal vi lade være med.