JP mener: Tag klaphatten på Bock

Netto har tilbud på klaphatte til en 50'er, og mon ikke Mette Bock får brug for en, inden hun tager til Rusland for at overvære Danmarks puljekamp mod Frankrig den 26. juni. Hendes deltagelse som regeringens repræsentant er med rette blevet diskuteret, også i regeringens egne partier. Udenrigsordførerne fra Venstre og De Konservative har været ude med det store skyts, men dog ikke svunget sig op til de kanonader, som oppositionen har affyret mod kulturministeren: Socialdemokraterne mener, at der er risiko for at blåstemple Rusland, og Holger K. Nielsen fra SF kan slet ikke forstå, at kulturministeren skal deltage i et sportsarrangement.

Sådan er verden så forunderlig let at lege i, når man er i opposition. For seks år siden var der også en kulturminister på vej til fodboldkamp. Han hed Uffe Elbæk, var dengang radikal, og havde bestilt billet til Danmarks kamp mod Holland ved EM i Polen og Ukraine. Elbæks deltagelse blev kritiseret, fordi Ukraine på det tidspunkt havde begået overgreb mod oppositionspolitikeren Julia Timosjenko. Den socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt forsvarede Elbæk. I øvrigt rejste også den daværende konservative kulturminister Brian Mikkelsen til Beijing, da Kina husede OL i 2008. Også den rejse blev rutinemæssigt kritiseret.

Kan man overhovedet udlede noget, så er det, at skiftende regeringer har givet den samme forklaring, som Mette Bock nu rykker ud med: at der ikke er tale om nogen støtte til regimet, men en støtte til danske atleter.

At Rusland skulle være vært for verdensmesterskaberne i fodbold blev besluttet i december 2010. Næsten fire år før Rusland annekterede Krim. Det skete i 2014, kort efter at vinter-OL i Sotji var slut. Men allerede op til OL var der kritik af Danmarks daværende kulturminister Marianne Jelved. Argumentet for, at hun skulle blive væk, var Ruslands behandling af homoseksuelle. Marianne Jelved afviste kritikken:

»Jeg tager af sted, så jeg kan møde de danske deltagere, når de skal i kamp. Det er en tradition, vi har blandt kulturministre i Danmark,« lød det den 17. december 2013. På det tidspunkt var Holger K. Nielsen udenrigsminister og kunne have irettesat sin kollega. Det gjorde han os bekendt ikke.

De danske spillere skal under alle forhold ikke være gidsler i de rituelle, men også vanskelige diskussioner om officiel dansk tilstedeværelse.

Man kan roligt konstatere, at der er løbet meget vand i de russiske floder, siden det stærkeste argument mod at møde op var behandlingen af homoseksuelle. Ud over Krim, som i sig selv burde begrunde en boykot, så har flere vestlige lande afdækket russiske forsøg på at påvirke deres demokratiske valg, og Vesten er stået sammen med Storbritannien om at udvise russiske diplomater efter forgiftningen af Skripal i Salisbury.

Dilemmaet er ikke nyt, debatten er ikke ny og skal man være helt sikker på at holde større internationale sportsarrangementer med ren samvittighed, så er der desværre stadigt færre lande at vælge imellem.

Bundlinjen er, at når Rusland torsdag blænder op for VM, så er Danmark med. Den beslutning er truffet, og de danske spillere skal under alle forhold ikke være gidsler i de rituelle, men også vanskelige diskussioner om officiel dansk tilstedeværelse. Lad politikerne føre politik. Men gør det gerne konsekvent i stedet for at tilpasse holdninger efter, om man er i opposition eller i regering.

Fodboldtruppen fortjener opbakning. På med klaphatten og lur os, om Mette Bock ikke får selskab, hvis det lykkes for holdet at gå hele vejen, og at alle diskussioner til den tid vil være stort set forstummet.

