JP mener: Vor tids Cubakrise er her og nu blevet afværget

Præsident Trump nød rampelyset, sig selv og sit store pressemøde efter afslutningen på det i sandhed historiske topmøde i Singapore med Nordkoreas enehersker, Kim Jong-un.

Trump har – på trods af aftalens begrænsede og meget lidt konkrete indhold – al mulig grund til at være godt tilfreds. Udgangspunktet må være, at den nordkoreanske atomkrise for under et år siden var ved at løbe helt ud af kontrol:

Det føg med langtrækkende missiler i luftrummet over Japan. En række atomprøvesprængninger – den seneste formentlig en brintbombe – chokerede verden. Trump og Kim truede hinanden direkte med atomkrig.

Krige er blevet udløst i langt mindre højspændte situationer end den, som Nordkorea påtvang verden med sit horrible atomvåbenprogram. Nu ser situationen pludselig væsentligt bedre ud.

Parterne er kommet på talefod. Dialog har afløst konfrontation. Direkte forhandlinger om en afnuklearisering af den koreanske halvø er løbet i gang. Det er i sig selv et meget stort fremskridt.

Så gør det i første omgang mindre, at selve aftalen er temmelig løs i fugerne. Der tales i meget overordnede vendinger om fred og samarbejde og om, at atomvåbnene skal afskaffes. Der tales meget lidt om, hvordan det skal ske, hvordan det skal kontrolleres, og hvad der sker, hvis Nordkorea igen løber fra en sådan aftale.

Man skal glæde sig over tilnærmelsen og den nedtonede konfrontation. Man kan håbe på, at der nu vitterlig er sat en proces i gang, som vil ende med, at atomvåbnene fjernes fra den koreanske halvø, og at truslen fra Nordkorea kan reduceres.

Og man kan regulært undres over, at to mænd med hver sin atomknap nu kan mødes i fordragelighed, så kort tid efter at de lå i struben på hinanden med hele verden gidsel. Dét er det store resultat af dette topmøde.

Resten er på mange måder tavshed. Trumps kritikere vil nok mene, at han har givet Kim Jong-un endnu større indrømmelser, end der var lagt op til, simpelt hen fordi aftalen er endnu mindre konkret, end man kunne have håbet på. Der er ingen garanti for, at det ikke går igen, som det tidligere er gået med atomaftaler, indgået med det forfærdelige regime i Pyongyang – nemlig at de skamløst er blevet brudt af Kim-klanen.

Men det må man tage, som det nu er. Der fandt et gennembrud sted i Singapore. Nu skal rammerne fyldes ud, og måske mener Kim Jong-un det vitterligt alvorligt denne gang, når han siger, at en ny æra er indledt, og at tidligere fejltagelser ikke vil blive gentaget. Han fik sit topmøde med verdens mægtigste mand. Nu er det ham, der skylder en omgang.

Med Singaporeaftalen er der kommet ro på – også til, at alle parter tænker sig om. Vor tids Cubakrise er her og nu blevet afværget. Man hører et kollektivt lettelsens suk overalt.