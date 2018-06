JP mener: Nu skal Tibetsagen endelig belyses

Det tjener til rigspolitichefens flossede ære, at han trods alt betegner det som »stærkt beklageligt«, at politiet ikke for længst har fundet frem til arkiverne med mails fra relevante medarbejdere i Tibetsagen. For der ikke meget ærefuldt i sagen, som fortsat står som en sort og skamfuld plet på borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder.

De pludseligt opdukkede mails kommer til offentlighedens kendskab, kort tid efter at journalister havde gravet frem, at Udenrigsministeriet angiveligt ligger inde med mails, som har relevans for sagen. Dem havde ministeriet ikke selv fundet det betimeligt at finde frem, da Tibetkommissionen arbejdede. Heller ingen i politiet kunne angivelig komme i tanker om, hvor man kunne finde relevante mails.

Det er i sig selv en skandale, og det er nærmest at gøre grin med både den dyrt betalte kommission og den danske offentlighed, når man i ramme alvor ville påstå, at to ledende betjente af egen drift fik den idé, at tibetanske flag skulle fjernes fra demonstranter, og at den kinesiske præsident Hu Jintao i det hele taget skulle skærmes for synet af de protesterende, da han besøge Danmark i 2012.

De opdukkede mails hos politiet er den dråbe, som fik den stærkt pressede justitsminister Søren Pape Poulsens bæger til at flyde over. Tibet-kommissionen åbnes igen. Vigtigheden af at komme helt til bunds i denne meget kedelige sag kan ikke understreges tydeligt nok, og derfor må man håbe, at kommissionen denne gang ikke giver op over for første forhindring. Virkeligheden har desværre vist, at som man spørger, får man svar, og at de myndigheder, som søgelyset er rettet mod, er kreative for at undgå at udlevere materiale.

At Danmark som vært skal udvise lydhørhed over for besøgende, siger sig selv. Men grænsen for almindelig høflighed er overskredet, når grundlovssikrede rettigheder må vige for værdier, som er i direkte modstrid med de danske.



Der er ingen tvivl om, at den kinesiske præsidents besøg var vigtigt for Danmark, og at udenrigstjenesten fortjener ros for at få det sat op. Kina er et vigtigt marked og en stadig mere betydningsfuld spiller på den internationale scene. Desværre har historien også vist, at kineserne bruger deres styrke til at presse de lande, som ikke danser efter den kinesiske pibe. Det fik Danmark selv at føle efter Dalai Lamas besøg i 2009. Norge mærkede det i 2010, da Nobelprisen blev tildelt systemkritikeren Liu Xiaobo.

Hver gang skiftende danske regeringer er blevet kritiseret for ikke at sætte Kinas manglende menneskerettigheder højt på dagsordenen, når der har været møder med kinesiske topministre, har forsvarstalen altid lydt, at det har man skam også gjort. Under besøget kunne Hu Jintao have oplevet, hvad ytringsfrihed vil sige i praksis. I stedet valgte man i helt urimelig grad at efterleve »den særlige stemning«, som Udenrigsministeriet havde skabt, og som betød, at der blev sat ressourcer ind på at skærme præsidenten for synet af demonstranterne.

Da Søren Pape Poulsen meddelte, at Tibetkommissionen vil blive genåbnet, bedyrede han, at nu skal sagen undersøges til bunds. Endnu ved vi ikke, hvem der har ansvaret for det ulovlige indgreb over for demonstranter, men det vil som et minimum klæde de berørte myndigheder af egen drift at endevende alle arkiver og i den bedste af alle verdener: selv stå frem og vedkende sig sit ansvar.

Sagen er alvorlig. For frihedsrettighederne, for demokratiet og for borgernes tillid til øvrigheden.