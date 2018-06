JP mener: Så blev Dansk Folkeparti endelig voksent

Det har taget lang tid, alt for lang tid, men endelig erklærer Dansk Folkeparti sig parat til at gå i regering.

Grundlovsdag meddelte partiformand Kristian Thulesen Dahl, at DF efter et valg kan danne regering med Venstre, hvis der er et vælgerflertal bag en sådan konstellation.

En betingelse er dog, at Liberal Alliance ikke kan blive en del af en VDF-regering på grund af partiets »meget ultimative måde at føre politik på«.

På denne plads har vi været kritiske over for, at DF ved valget i 2015 blev Folketingets næststørste parti, men ikke ville påtage sig et regeringsansvar. Formelt eksisterer der ingen pligt hertil, da grundloven ikke nævner politiske partier, men den parlamentariske tradition tager sit udgangspunkt i, at alle partier har som ambition at komme i regering.

Det var Thulesen Dahls analyse, at DF ville kunne opnå større indflydelse ved at stå uden for en Venstre-ledet regering, ligesom det gav ham uhindret mulighed for at flette fingre med S-formand Mette Frederiksen.

»Var vi gået i regering på det grundlag, vi havde mulighed for, havde vi i dag stået på en langt ringere position. Vi valgte at stå uden for regering og arbejde målrettet på en bedre dialog med Socialdemokratiet, som i den grad er lykkedes og hurtigere, end jeg havde forestillet mig dengang,« lød grundlovsbudskabet fra DF-formanden.

Uden effekt har det ikke været.

Socialdemokratiets formand meddelte i en kronik her i avisen grundlovsdag, at hun vil danne en ren S-mindretalsregering, hvis det folketingsvalg, der skal afholdes senest om 12 måneder, måtte pege på hende som statsminister.

Hun ønsker dermed at være stillet lige så frit, som Kristian Thulesen Dahl har været det i indeværende valgperiode. Den fundamentale forskel er, at Mette Frederiksen vil være fritstillet som regeringschef – ikke som partileder.

Hvis et vælgerflertal peger på, at Venstre kan fortsætte som regeringsbærende parti, vil det i udgangspunktet være med Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Kristian Thulesen Dahl forholder sig i sin udmelding ikke til dette vitale personspørgsmål, men på baggrund af erfaringerne fra indeværende valgperiode er det vanskeligt at se DF gå ind i en regering under ledelse af Kristian Jensen, der især omkring værdi- og udlændingepolitikken periodisk har lydt, som var han medlem af Radikale Venstre.

På lange stræk er det ikke svært at forestille sig en VDF-regering. Stram udlændingepolitik har alle ansvarlige partier i dag på dagsordenen, og eftersom Venstre siden magtskiftet i 2001 har øget de offentlige udgifter med netto 136 mia. kr., vil der næppe heller være velfærdspolitiske uoverensstemmelser. Også skattepolitisk er der et potentiale.

Brudfladen er forholdet til EU, hvor der er stor afstand mellem V og DF. Et stort flertal af danskerne støtter medlemskabet af EU, hvorimod der er en voksende skepsis på en række centrale områder.

Danmark vil i givet fald langtfra være det eneste land i Europa med EU-skepsis i regeringskontorerne, hvilket er sundt i den forstand, at EU-Kommissionen og EU-systemet har brug for modspil for bestandigt at være i pagt med holdningerne i den europæiske befolkning.

Foreløbig er der grund til at glæde sig over, at Kristian Thulesen så klart har meldt ud, hvad partiet går til valg på, og at DF nu endelig har mobiliseret viljen til at rykke ind i de voksnes rækker.