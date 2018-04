JP mener: Holten er det oplagte valg som chef for Det Kongelige Teater

Det er en darling i ikke bare den danske teaterverden, men i det danske kulturlandskab som sådan, Det Kongelige Teaters bestyrelse har valgt som ny chef. Kasper Bech Holten er siden sin spæde ungdom blevet betragtet som lidt af et geni i både den danske og den internationale operaverden og med rette, for resultaterne fornægter sig ikke. Som operachef – en stilling, han fik, da han var midt i 20’erne – på det teater, som han nu skal stå i spidsen for, opnåede han enorm popularitet og blev hædret med adskillige priser, samtidig med at han som ambassadør for operaen også formåede at udbrede kendskabet til og interessen for kunstarten.

I 2011 meddelte Kasper Bech Holten, at han forlod stillingen for at blive chef for det fornemme Royal Opera House i Covent Garden i London. En stilling, han opsagde sidste år for at prøve sig selv af som freelanceinstruktør efter nogle succefulde år i London, bl.a. med den begrundelse, at han ønskede at genvinde kontrollen over sit liv og ønskede at komme tættere på den kreative proces og selv styre, hvad han lavede inden for teaterverdenen.

Det liv vinker han farvel til nu, hvor han skal stå i spidsen for landets – sammen med DR – største og vigtigste kulturinstitution. Man kan undre sig over, at han har forladt en administratorstilling i London for nu at tiltræde en stilling, der er endnu tungere administrativt. Selv angiver han sin dybe kærlighed til Det Kongelige Teater som årsag, og overraskelsen i branchen over udnævnelsen er da også umulig at finde. De ansatte på Det Kongelige Teater har hele tiden peget på ham som deres absolutte ønskekandidat, og i modsætningn til forgængeren Morten Hesseldahl, der forlader huset for at blive direktør for Gyldendal, får teateret da også nu en chef med enorm viden om det indhold, der produceres på et teater, og forstår, hvad der tales om. I den forstand står Kasper Bech Holten også i stærk kontrast til Morten Hesseldahls to forgængere, Erik Jacobsen og Michael Christiansen.

Der er med andre ord valgt en profil langt væk fra de djøfiserede administratorprofiler, som har ledet teateret de sidste mange år. Og hvis der er noget, Det Kongelige Teater trænger til på dette tidspunkt, er det en chef, der kan begejstre, skabe glæde og forføre. Alt det kan Kasper Bech Holten. for han er en begejstret, begejstrende og forførende sjæl, simpelthen fordi han elsker kunsten og det at fomidle den, samtidig med at han også ved, at det ikke er kunst det hele.

Det Kongelige Teater har – som alle andre offentlige kulturinstitutioner – været gennem nogle hårde år med besparelser og faldende tilskud, hvor der bruges mere på mursten og mindre på indhold. Det er derfor ikke nogen nem opgave, Kasper Bech Holten har påtaget sig. Han skal skabe et teater, der er hele Danmarks, og som også vedkommer folk uden for hovedstaden, samtidig med at han i en situation, hvor der ikke bliver flere, men færre offentlige kulturpenge, skal skaffe pengene andre steder fra. Men også det, vil Kasper Bech Holten formentlig være god til. For alle vil gerne fotograferes med den begejstrede vidunderdreng, og han vil utvivlsomt være god til at omgås både sponsorer og politikere og overbevise dem om teaterets betydning.

Det er derfor vanskeligt at finde et hår i suppen. Det skulle da lige være, om Kasper Bech Holten, der selv er kunstner langt ind i sjælen, vil være i stand til at holde den hårfine balance mellem at være inspirator og facilitator uden at blande sig for meget i de tre kunstneriske chefers arbejde. Eller hvis han løber sur i administratorrollen.