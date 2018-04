JP mener: Et serviceeftersyn af Danmarks Naturfredningsforenings privilegier er tiltrængt

Det er med store, bredt favnende interesseorganisationer som med seriøse medier: Deres gennemslagskraft står og falder med deres troværdighed.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har fået ny præsident, som posten pompøst kaldes. Det mangeårige medlem af Folketinget for Enhedslisten, Maria Reumert Gjerding, har taget over. Det må overraske, at der tilsyneladende ikke har været videre debat blandt de 130.000 medlemmer om, at en så hårdt profileret partipolitiker fra den yderste venstrefløj i Folketinget nu skal stå i spidsen for foreningen.

Det bliver nemt for kritikere af DN – og de er mange – at affærdige foreningens udspil og fremstød som typisk Enhedslisten-propaganda. Det kan være, at det i de konkrete tilfælde vil være helt uretfærdigt, men det vil være lidt, som når der er mistanke om inhabilitet i en sagsbehandling. Alene mistanken svækker troværdigheden.

I forvejen er der fokus på det særlige privilegium, som DN nyder ved som privat interesseorganisation at have uindskrænket adgang til at rejse fredningssager, selv om DN ikke er omfattet af forvaltningsloven, og der derfor heller ikke knytter sig de sædvanlige krav om saglighed og upartiskhed til DN’s fredningssager. En tilbagevendende kritik er også, at det er for svært for udenforstående at få indblik i DN’s forberedelse af sagerne.

Et så vidtgående privilegium skal håndteres med omtanke og forsigtighed. Det er ingen hemmelighed, at ganske mange – og ikke kun i landbruget – mener, at det ikke altid lykkes lige godt for DN. Foreningen forekommer at være undergået en markant politisering gennem årene. Måske er det det, der nu uden videre betænkeligheder bringer en topfigur fra den yderste venstrefløj ind på præsidentposten. Det kan sagtens ende med at vise sig, at DN har gjort sig selv en bjørnetjeneste. Det kan koste både foreningen og naturen dyrt.

DN er ikke alene om at gøre sig selv sårbar over for kritik ved at give køb på sin uafhængighed. Da Enhedslisten holdt valgfest efter seneste folketingsvalg, foregik det i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler. Når Folkekirkens Nødhjælp tilbagevendende gør sig bemærket med en overstyret Israel-kritik, afskrækker det givetvis mange, som ellers ville sympatisere med organisationen. Det må simpelt hen undre, at disse organisationer ikke vogter mere nidkært over deres ry og omdømme. Så fristende det sikkert kan være at alliere sig åbenlyst med partier, man er på bølgelængde med, lige så ødelæggende er det for det indtryk af upartiskhed og uafhængighed, som stadig må være ledetråden for de store, brede organisationer.

Eller måske er dette netop en misforståelse. Måske anses tiden for at være løbet fra dette udgangspunkt, så man ikke længere behøver at være så bange for en tættere tilknytning til bestemte partier og interesser, som man vinder gehør hos. Det vil naturligvis være en ærlig sag, men så skal de forskellige privilegier – herunder ikke mindst dem, der finansieres af skatteyderne – have en helt ny tur under luppen. Man kan ikke udadtil give den som store folkelige organisationer og så i virkeligheden repræsentere langt snævrere interesser.

Valget af den nye DN-præsident er en god anledning til et sådant serviceeftersyn af hele junglen af interesseorganisationer og deres privilegier. For DN’s vedkommende vil det ligefrem være i naturens tjeneste. Den har det fortsat bedst med, at hensynet til naturen er bredest muligt funderet og ikke instrumentaliseres af bestemte politiske interesser.