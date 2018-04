JP mener: Når det gælder Facebook, kortsluttes vores kritiske sans

Facebook må være tidens bedste eksempel på, at simpel fascination af en ny banebrydende teknologi kortslutter principper, som vejer tungt i alle andre sammenhænge.

Efter afsløringerne af dataanalyseselskabet Cambridge Analytica og Facebook-chefen Mark Zuckerbergs egne undskyldninger for at have ageret uansvarligt må det stå klart også for den sidste troende, at Facebook på ingen måde kun er opfundet for at tjene demokratiet og fremme den fælles, globale samtale. Denne multinationale gigant er naturligvis grundlagt for at tjene penge, hvilket er en ærlig sag. Men det kniber gevaldigt for de fleste med at erkende de mange problemer, som brug af Facebook fører med sig.

Det er blevet en lille tendens at stå af Facebook i protest mod den lemfældighed, som firmaet har vist sig at håndtere brugernes personlige data med. Danske politikere gør sig også overvejelser i den retning, fremgik det af avisen forleden. Men det kniber med at tage den endelige konsekvens.

Facebook er enhver politikers drøm om at kunne få et stort publikum hurtigt og problemfrit i tale – uden indblanding af traditionelle, kritiske medier, som Enhedslistens Pelle Dragsted understreger – for meget få midler og med en rækkevidde, der i princippet er uendelig.

Man skal være overjordisk principielt standhaftig, hvis man som politiker frivilligt udelukker sig selv fra en sådan platform. Men en del politikere tæller altså på knapperne, og selv om vi endnu mangler at se en folkevalgt, der faktisk lukker sig selv ude, så siger overvejelserne noget om, at tømmermændene efter den første Facebook-rus har meldt sig.

I alle andre sammenhænge er vi alle meget optaget af, hvordan vores personlige data sikres. Vi er optaget af at mindske fysisk overvågning i gadebilledet, men også af at bekæmpe myndighedsovervågning af alle slags. Den individuelle frihed og integritet skal forsvares bedst muligt. Svindel med personlige data, f.eks. cpr-numre, udløser straks spørgsmål til ministre og krav om hastesamråd.

Men med Facebook er det anderledes. Her stoler vi i udgangspunktet på teknologien og den idealistiske hensigt, som Facebook selv siger ligger bag. Der er oprettet et #deletefacebook, men opbakningen er til at overse. Pelle Dragsted forsvarer Enhedslistens øgede brug af Facebook med, at det ikke gør nogen forskel, om han og EL slukker for Facebook – heller ikke, selv om Facebook er temmelig kreativ med sine skattebetalinger og muligvis underbetaler løsarbejdere i fattige lande. Ville man høre Enhedslisten argumentere på samme »Hvad skal det nytte«-måde over for noget andet multinationalt firma i verden?

Og hvor stopper det argument i øvrigt? Hvis ikke det gør nogen videre forskel, om EL (og Danmark) står af Facebook, hvorfor gør det så en forskel, om Danmark overholder f.eks. internationale klimaaftaler, når alle ved, at den danske CO2-udledning er mikroskopisk globalt? Normalt tæller politikernes opfordring til den bevidste samfundsborger om at tage individuelt stilling og handle personligt ansvarligt derefter tungt. Men åbenbart ikke, når det gælder Facebook.

Sandheden er, at et farvel til Facebook for mange vil være som en kold tyrker for en stofmisbruger. De sociale medier er stærkt vanedannende og for politikerne regulært en drøm, der er gået i opfyldelse. Men det er alene op til den enkelte bruger, om man er tryg nok ved at give sig Facebook i vold. Alting har en pris – også en i øvrigt nok så genial opfindelse.

Og ja, Jyllands-Posten bruger også selv Facebook.