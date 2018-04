JP mener: Virkeligheden kaldte længe forgæves Socialdemokratiet

Det er noget af en værdipolitisk rejse, Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har skibet sig selv og sit parti ud på. Det er gået hurtigt, og kursen har været en regulær U-vending. Hvad der var god tone og klassisk socialdemokratisk tankegods for kun et par år siden, er i dag meget anderledes. At S nu også støtter et burkaforbud i det offentlige rum, bliver efterhånden dårligt nok registreret. Så selvfølgeligt er det blevet, at partiet repræsenterer udprægede ”strammersynspunkter” i udlændingepolitikken. Dansk Folkeparti bør se sig godt over skulderen.

Det er kun et års tid siden, at S meldte sig ind i virkeligheden igen med en analyse af, at antallet af indvandrere fra ikkevestlige lande faktisk betyder noget for, hvordan integrationen lykkes, og samfundets sammenhængskraft forsvares. Det havde partiet benægtet hårdt indtil da. Mette Frederiksen begyndte selv at tale om, at en for voldsom indvandring underminerer den socialdemokratiske kronjuvel, velfærdsstaten. Åbne grænser og åbne kasser lader sig ikke forene i det lange løb, sagde også hun nu.

Det er heller ikke længe siden, at S-toppen benægtede, at udlændingepolitiske stramninger overhovedet nyttede. Det mente bl.a. den nuværende retsordfører, Trine Bramsen, som i dag må antages at have forladt synspunktet. I hvert fald ruller det ind med nye krav om stramninger fra hende.

Pludselig blev det også god socialdemokratisk tone at gå hårdt til de kulturforskelle, man ikke tidligere ville tale om: fra kvindeundertrykkelse og social kontrol til kriminalitet og parallelsamfund i ghettoerne. Her er sandelig blevet slugt mange kameler meget hurtigt. Det er ikke længe siden, at partiets melding var, at udlændingene nærmest blev danske af sig selv, hvis bare de blev godt modtaget.

Mette Frederiksen gør ikke meget for at skjule, at hun har set sig om i Europa og lært et par lektier. I en del lande er de socialdemokratiske partier enten hårdt pressede eller helt udslettet. Den fælles forklaring har været en manglende evne og vilje til at erkende, at det ikke mindst er de socialdemokratiske kernevælgere, som er blevet bedt om at bære hovedbyrden ved indvandringen. Der bor nu engang ikke så mange asylsøgere i Gentofte.

Socialdemokratiet har mistet mange af sine traditionelle kernevælgere til andre, ikke mindst Dansk Folkeparti og ikke mindst på udlændingepolitikken. De europæiske søsterpartiers nedtur blev indledt, da de for ensidigt satsede på offentligt ansatte akademikere med meget politisk korrekte, men helt urealistiske forestillinger om, hvordan verden hænger sammen, og hvad der er vigtigt for almindelige mennesker.

Men også på andre fronter søger Mette Frederiksen tilbage til rødderne. Hun fremhæver sin opvækst i små kår i Aalborg, og hun skifter valgkreds til Aalborg. Den flirt med den såkaldt kreative klasse, som forgængeren Helle Thorning-Schmidt lod sig lokke til af den radikale partner, er der ikke meget tilbage af. Nu skal produktionsarbejdspladserne forsvares, og de såkaldte udkantsområder tilgodeses. Mange af disse positioner kan kaldes sund fornuft – eller med den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydons ord: »nødvendighedens politik« – men der er tale om en voldsom kursændring i S på meget kort tid, retorisk og politisk.

Virkeligheden kaldte længe forgæves Socialdemokratiet. Nu har Mette Frederiksen svaret. Om bukserne holder på længere sigt, vil vise sig. Men ingen kan beskylde hende for ikke at tage bestik af tidens udfordringer og forny sit fokus.