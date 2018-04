JP mener: Ingen har interesse i en afvist asylsøger

Hvis de afviste asylsøgere ikke kan tvinges hjem, hvad så? Det spørgsmål har skiftende regeringer forsøgt at finde et kvalificeret svar på. Og det gælder ikke kun i Danmark. Problemet nager i hele Europa, hvor det ikke kræver en specielt kraftig lommeregner for at regne ud, at der kommer flere asylsøgere til Europa, end der forlader Europa.

Med de seneste års tilstrømninger har Europa ophobet et problem, som er delvis selvskabt, fordi man ikke har handlet med rettidig omhu og forudset, hvordan situationen ville udvikle sig.

Ikke mindst efter den massive tilstrømning af migranter i 2015 og 2016 er der kommet fokus på hjemsendelser, og havde det ikke stået klart før, hvad konsekvenserne kan blive, så var enhver tvivl om problemets alvor visket væk, da en ung tuneser, Anis Amri, i 2016 kørte en lastbil ind i et julemarked i Berlin og dræbte 12 mennesker. Både Italien og Tyskland havde forgæves forsøgt at få ham hjemsendt til Tunesien.

Tilfældet fik både Tyskland og Italien til at vågne op. Regeringerne bebudede stramninger, men meget lidt har det hjulpet. I 2015 ankom 890.000 asylsøgere til Tyskland, i 2016 var antallet faldet til 280.000, men kun 55.000 rejste frivilligt hjem, andre 25.000 blev sendt ud af myndighederne. I slutningen af 2017 befandt der sig ifølge den tyske regering næsten 230.000 udrejsepligtige mennesker i Tyskland. I Italien, hvor næsten en halv million mennesker skønnes at leve illegalt, lykkedes det blot at få 17.405 til at rejse ud.

I Danmark viser det sig, at hver anden afviste asylsøger ikke kan tvinges hjem. Statistikken fra Udrejsecenter Kærshovedgård taler sit eget problematiske sprog: I løbet af de seneste to år er der flere afviste asylsøgere, som har opnået opholdstilladelse end eksempler på personer, som er sendt hjem. Og det til trods for, at regeringen har grebet dybt i både værktøjs- og pengekassen for at indgå hjemsendelsesaftaler med de lande, hvor de afviste asylsøgere kommer fra. Danmark har ovenikøbet en særlig udsendelsesambassadør, som sidste år havde 50 mio. kr. at arbejde med.

De kolde kendsgerninger er, at stort set ingen har interesse i, at de afviste asylsøgere vender tilbage. Hjemlandene har ingen økonomisk fordel ved at tage dem tilbage, undertiden tværtimod, fordi de udvandrede bidrager til økonomien. For mange af de afviste asylsøgere er valget også enkelt. Som den 30-årige iraner Kamran Mohammadi i denne avis for nylig fastslog, så »er det bedre at være i live her.«

Mens Danmark og resten af Europa er utålmodige, så ser tidsperspektivet helt anderledes ud for de afviste asylsøgere og deres oprindelseslande. Her er der ingen hast, og mulighederne for at forhale sagerne er mange. Identifikation er en af dem, udstedelse af rejsepapirer en anden. Tiden arbejder simpelthen med de afviste, mens Europa er begrænset af konventioner og andre regler, som sætter en barre for, hvor langt man kan strække sig.

Det er indlysende, at der kan lægges et større pres på oprindelseslandene, når et samlet Europa står bag. Set i et globalt og europæisk perspektiv er 50 mio. danske kroner ikke meget værd. Desværre gælder det også her, at det danske EU-forbehold står i vejen for Danmarks egen interesse. Men samlet set kan der ikke være tvivl om, at problemet skal angribes længe før, det opstår: Det gælder kort og godt om at begrænse tilstrømningen til Europa. Sker det ikke, vil udfordringen kun vokse sig større og dybere.