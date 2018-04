JP mener: Kattegat-forbindelsen er indlysende rigtig

Fagbladet Ingeniøren bragte i december 1955 en artikel af civilingeniør P.C. Wistisen med titlen ”Hvorfor Storebælt?”, hvori han pegede på muligheden for at anlægge en direkte fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland. Forslaget var en dæmning fra Gylling Næs over Svanegrunden til Samsø og herfra en bro over Samsø Bælt til Røsnæs.

Som bekendt endte årtiers diskussion i 1986 med beslutningen om at etablere en fast forbindelse over (og under) Storebælt, der trafikalt i dag benyttes så meget, at passagen er ved at blive kvalt i sin egen succes.

Storebæltsforbindelsen har ikke standset debatten om Kattegat-forbindelsen, men planerne er strandet på, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse vil koste i omegnen af 125 mia. kr., hvilket anses for urealistisk.

Nu viser en genberegning på basis af opdaterede tal fra den såkaldte Landstrafikmodel, at en ren vejforbindelse vil kunne etableres for 58 mia. kr. og tilbagebetales af bilisterne over 32 år. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der fortages en nærmere undersøgelse, herunder af de økonomiske konsekvenser i forhold til Storebæltsforbindelsen.

Undersøgelsen skal være klar til december.

I betragtning af, at en Kattegat-forbindelse tidligst forventes at kunne tages i brug i 2030, er der grund til at anerkende, at regeringen og dens støtteparti udviser rettidig omhu, da den forventede vækst i trafikken i de kommende godt 10 år på dramatisk vis vil forværre de allerede store problemer på motorvejnettet mellem landsdelene.

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Kattegat-forbindelsen skal etableres, men det vil selvsagt være en fordel, at et bredere flertal i Folketinget står bag projektet.

Det kan dog vise sig svært, da Socialdemokratiet og De Radikale begge mener, at Kattegat-forbindelsen skal være en kombineret vej- og jerbaneforbindelse, uagtet at en sådan ifølge Transportministeriets beregninger vil kræve et statsligt tilskud i omegnen af 50 mia. kr. Det er svært at finde logik i den socialdemokratiske og radikale holdning. De to partier står sammen med bl.a. DF bag forliget om den såkaldte Togfonden DK, der omfatter færdigelektrificering af hovedjernbanenettet og en timemodel mellem landets største byer. Finansieringen består af spekulation i oliepriserne.

Timemodellen skal stå klar i 2028, men hvorfor ofre ressourcer på at reducere rejsetiden med tog mellem Aarhus og København fra tre til to timer, hvis S og R samtidig mener, at Kattegat-forbindelsen også skal have en jernbanedel, der to år senere i 2030 kan nedbringe rejsetiden til blot én time?

I den årrække, da Kattegat-forbindelsen bygges, forventes selvkørende biler at vinde frem. Udviklingen kan medføre, at jernbanens betydning reduceres, og netop derfor kan det give mening at lave en ren vejforbindelse.

Det eneste, der kan tale imod, er, at de folkevalgte i Aarhus og København vil have bilerne ud af byerne.

Hvis socialdemokrater og radikale mener, at Kattegat-forbindelsen skal være en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, må de to partier sandsynliggøre, at de kan skaffe finansieringen, at forbindelsen kan åbne senest i 2030, og at de i givet fald skrinlægger Togfonden DK.

Foreløbig må vi afvente resultatet af den undersøgelse af Kattegat-forbindelsen, der nu er indledt, men tiden er knap.

Infrastrukturen i Danmark halter bestandigt efter trafikudviklingen, og derfor skal beslutningen om Kattegat-forbindelsen – med eller uden tog – træffes i år.