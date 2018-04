I over to måneder har Tyrkiet haft gang i en storstilet militæraktion i det nordlige Syrien i den såkaldte Afrin-enklave, som er domineret af kurdere. Et foreløbigt højdepunkt blev nået forleden med indtagelsen af byen Afrin, men dermed slutter kampagnen ikke. Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har bebudet, at fremrykningen vil fortsætte mod øst.

”Operation Olivengren”, som felttoget lettere kynisk kaldes – i Oldtiden var olivengrenen et symbol på fred – begrundes med hensynet til Tyrkiets nationale sikkerhed. Den er rettet mod, hvad Ankara kalder kurdiske terrorister og skal forhindre de syriske kurdere i at arbejde for meget sammen med det forbudte, kurdiske arbejderparti i Tyrkiet, PKK, der er opført på både USA og EU’s terrorlister.

Offensiven har ført til store lidelser for civilbefolkningen. Op mod en kvart million mennesker er på flugt, og Erdogan har sat sig ud over sine Nato-allieredes opfordringer til at vise tilbageholdenhed i Syrien. Alligevel kører krigen underligt under radaren på den internationale dagsorden.

Både EU og Nato anerkender, at Tyrkiet kan have et behov for at sikre sine grænser og har derfor valgt en temmelig neddæmpet kritik af Ankara, om end ikke mindst Tyskland på det seneste har skærpet tonen. Men reelt har Tyrkiet fået alt for frie hænder af sine nærmeste partnere, og også det er der desværre iskolde, realpolitiske årsager til.

Den store flygtningeaftale mellem EU og Tyrkiet er årsagen til den diplomatiske tilbageholdenhed. Tyrkiet har sat en prop i tilstrømningen af flygtninge over Det Ægæiske Hav fra Grækenland, og den aftale er guld værd for stort set samtlige europæiske lande, der kun alt for tydeligt mindes året 2015 – da flygtninge herhjemme vandrede på den sønderjyske motorvej – som et sammenbrud af retsstatslig kontrol, der har givet Europas yderpartier vind i sejlene.

Erdogan er naturligvis helt klar over dette og forstår virtuost at manøvrere derefter. At han samtidig forsøger sig med en tilnærmelse til EU, som han ellers i flere år nærmest har været på diplomatisk krigsfod med, understreger kun, at han opfatter sig som stærk nok til at agere helt enerådigt på den internationale scene. Der er ingen udsigt til, at han holder igen på offensiven i Syrien. For ham handler det også om at sikre Tyrkiet en plads ved forhandlingsbordet, når fremtiden for et Syrien efter borgerkrigen, som diktator Bashar al-Assad er ved at vinde, skal fastlægges.

Et topmøde mellem EU og Tyrkiet forleden endte uden resultater. Der er grund til at rose EU-toppen for at tale lige ud af posen over for Erdogan og fremlægge hele striben af kritikpunkter over hans stadigt mere autoritære styre. Der er bare ingen udsigt til, at han bløder op. Erdogan er styrket med den forfatningsændring, der blev vedtaget sidste år, og som giver ham 10 år mere i præsidentembedet. Han kan ikke være ligeglad med, at europæiske turister og investeringer udebliver; dertil er den tyrkiske økonomi for tiden for presset. Men han vil ikke tillade EU-kritik at influere på, hvad han mener er et spørgsmål om Tyrkiets vitale, sikkerhedspolitiske interesser i Syrien. Heller ikke udsigten til, at Tyrkiet i Syrien kan komme til at stå over for den nære allierede USA’s soldater ved byen Manbij, synes at skræmme ham.

Tyrkiet under eneherskeren Erdogan er tidens store udfordring for Europa. Foreløbig kan så meget siges med sikkerhed, at et tyrkisk EU-medlemskab i de senere år er rykket uendeligt meget længere ud i fremtiden; om det overhovedet bliver til noget. Det er helt Erdogans skyld.