JP mener: Værdigt skilt

Vi har meget at være stolte af i verdens tredjelykkeligste land, men skilsmissetallene er ikke en del af det. Ganske vist faldt de sidste år med 11 pct. til godt 15.000, men det ændrer ikke ved, at næsten halvdelen af alle indgåede ægteskaber bliver opløst. Det er en verdensrekord, som ikke just er forbundet med den store hæder.

Når det er sagt, så skal det selvfølgelig lige så hurtigt slås fast, at der ikke er nogen grund til at ønske sig tilbage til forne tider, hvor mennesker blev fastholdt i dybt ulykkelige og elendige forhold, som økonomi, sociale forhold og moral forhindrede dem i at bryde ud af. I det lys er det naturligvis positivt og godt, at vi lever i et land, hvor man ret let og ligetil kan blive skilt, når der absolut ikke er nogen grund til at blive sammen længere.

Men skilsmisser er sjældent nemme eller lykkelige. Det skal ikke udelukkes, at den lykkelige skilsmisse findes, men især hvis der er børn involveret i forholdet, er det ofte forbundet med store sjælekvaler, skyldfølelse og sociale konsekvenser at vælge at bryde familien op. Og udsagn fra skilsmissebørn fortæller i stort set alle tilfælde den samme historie: at det er det værste, der er sket i deres liv, for alle børn ønsker, at mor og far er sammen.

Men sådan er virkeligheden ikke. Skilsmisser eksisterer, og især i en tid med stadig mere fokus på individuelle rettigheder og selvrealisering må man se i øjnene, at tallene næppe falder markant i forhold til det niveau, de er på nu. Derfor er det godt, at regeringen – med alle Folketingets partier i ryggen – tager det alvorligt og i onsdags efter måneders forhandling vil indføre en ny skilsmissemodel, der forsøger at tage brodden af de værste konfliktpunkter i forbindelse med skilsmisser, har ligestilling i fokus og vigtigst af alt har børnenes tarv som det helt centrale.

For i betragtning af skilsmissens normalitet må det siges, at det gamle system i utallige tilfælde var med til at forstærke ofte konfliktfyldte og højspændte situationer, når de endte i Statsforvaltningen eller for en dommer. Det gavnede intet; forstærkede snarere hadet og konflikten og gjorde børnene til skyldplagede kastebolde mellem forældre, der ikke kunne blive enige om økonomi, deling og alt det andet, som kan være forbundet med en skilsmisse.

Både det at der (gen)indføres en separationsperiode på tre måneder for børnefamilier og samtaler med en sagkyndig, når der er børn involveret, kan tolkes som formynderisk, men skilsmissetallet og den lethed, hvormed man trods alt kan blive skilt, taget i betragtning, er en tænkepause en forholdsvis uskadelig foranstaltning.

Vigtigst er dog, at man har så stort fokus på børnene. De nye familieretshuse består af sagkyndige på familie- og børneområdet, der med langt større kompetence kan vurdere de enkelte familier og børnenes behov. Samtidig sikres børnenes ret til to forældre i den forstand, at den delte forældremyndighed tages bogstaveligt, også økonomisk på den måde, at børnepenge og andre tilskud deles. Dermed forsvinder – forhåbentlig – også en del af den økonomiske konflikt om børnene, og begge forældre får en interesse i at søge mindelighed i skilsmissen.

Det nye system betyder ikke, at der ikke er hår i suppen og faldgruber, men de er blevet færre, og man har fået et mere ligeligt skilsmissesystem, som tilgodeser både moderen og faderen og ikke mindst børnene. Det er et væsentligt skridt fremad mod værdige skilsmisser.