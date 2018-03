JP mener: Livslang tavshedspligt - over 440 sider

Der må formodes at blive trængsel på tilhørerpladserne i Københavns Byret, når den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf, skal forsvare sig mod en tiltale for at have overtrådt sin livslange tavshedspligt.

Ifølge anklageskriftet har Scharf, der var PET-chef fra 2007 til 2013, i hele 28 tilfælde overtrådt sin tavshedspligt i den 440 sider lange bog, ”Syv år for PET”, som han beredvilligt stillede op til. Det er PET og Justitsministeriet i fællesskab, der har valgt at gå efter den tidligere topembedsmand. Tiltalen kan give op til to års fængsel.

Der må være tungtvejende grunde til beslutningen om at køre sagen. Dels vil den rulle alle de 28 forhold op igen og i fuld offentlighed, som anklagemyndigheden netop mener er tavshedsbrud. Dels vil et udfald, der indebærer en fængselsdom til en tidligere PET-chef, være regulært sensationelt.

På forhånd kan medier og menigmand kloge sig nok så meget på, om alle 28 punkter nu også er så tophemmelige og af så uvurderlig efterretningsværdi, at det bør medføre en så spektakulær retssag som den, der nu kommer. Skulle punkt 12 virkelig være af så afgørende betydning, og er punkt 16 virkelig til skade for statens sikkerhed?

Man hører allerede de selverklærede eksperter forsøge både at relativere og latterliggøre det retlige skridt, der nu er taget. Men man kan gå ud fra, at beslutningen om at trække Scharf i retten er truffet efter formentlig mange overvejelser og afvejninger af fordele og ulemper.

Det handler næppe så meget om de 28 konkrete punkter som om simpelthen at statuere et eksempel. Hvis end ikke en PET-chef, der er underlagt udvidet, livslang tavshedspligt, er i stand til at tøjle en lyst til at meddele sig om stort og småt fra sine syv år på en af rigets mest betroede poster, så kan tingene – ikke mindst i en eksploderende medietid – sagtens etablere deres egen præcedens.

Det må simpelthen undre, at Scharf overhovedet har stillet op til dette bogprojekt. Hvad har han dog troet om sig selv? Han har i en af sine få kommentarer efterlyst en anerkendelse hos omverdenen af, at han selv er i stand til at vurdere, hvad der er omfattet af tavshedspligt, og hvad der ikke er. Men det er slet ikke, hvad sagen handler om. Den handler i sin essens om en tidligere, højtstående embedsmand, der gerne vil bidrage til et positivt billede af sig selv, og som ikke har været i stand til at holde tæt og nedtone egen betydning.

Det tilkommer ingen i Danmark, der er underlagt sådanne hårde bestemmelser – som man vel at mærke frivilligt ved sin ansættelse går ind på – efterfølgende at tage sig selv til rette med vurderinger af, hvordan en udvidet tavshedspligt skal håndteres. Det letteste ville dog være at tie stille. Ikke mindst til en PET-chef, der så at sige lever af hemmeligheder, må et ufravigeligt krav være, at han er i stand til at holde tand for tunge, i tjenesten og bagefter.

Et forsvar vil lyde, at PET i moderne tid også har et ansvar for at åbne sig mod offentligheden. Det lyder mondænt og moderigtigt, men kan sagtens være helt forkert. Ligesom danskerne ikke nødvendigvis skal orienteres om f.eks. alle de terrorangreb, som PET afværger, så ville heller ikke den bog, som Scharf har deltaget i, have vakt synderlig opsigt uden den efterfølgende rummel om, hvorvidt han har overskredet sine beføjelser.

Af dem, der vælger at påtage sig et job som PET-chef, må offentligheden have lov at forvente en sundere dømmekraft end den, som Jakob Scharf har udvist; sagens udfald ufortalt.