JP mener: Spionudvisningerne drejer sig ikke blot om Skripals

Rusland har en særlig evne til at blive fornærmet, næsten uanset hvad Vesten foretager sig, medmindre den lægger sig fladt ned. Sådan har det været i hvert fald siden Oktoberrevolutionen for godt 100 år siden. Rusland er grundlagt på vold, og selv om der ikke længere er massehenrettelser som under Stalin, eller en lukkethed som i tiden op til Mikhail Gorbatjov, er det en nation, hvis ledere gerne puster sig op, selv om det fundament, de står på, økonomisk og befolkningsmæssigt truer med at brase sammen.

Alligevel må man give præsident Vladimir Putin lidt spillerum til ophidselse, for det, han har været ude for den sidste uges tid, er ikke hverdagskost. Efter udvisningen af 23 russiske diplomater fra Storbritannien meddelte omkring godt en snes lande spredt over hele verden, at man ville bede mere end 100 russere med samme stillingsbetegnelse om at forlade deres territorier. Alene USA smider 60 mennesker og deres familier ud, i den anden ende ligger bl.a. Estland med en enkelt afrejse. Danmark udviser – på linje med Albanien, Australien, Holland, Italien og Spanien – to personer.

Det er formentlig den største, samlede aktion af sin art nogensinde, og udløseren er giftangrebet mod den tidligere russiske dobbeltagent Sergei Skripal og datteren Julia i Salisbury den 4. marts. Angrebet er en uhyrlighed i sig selv, og Kremls reaktion, da det blev klart, at alt pegede på en russisk afsender, var klassisk: Man beskyldte briterne for at stå bag det hele og kaldte det et cirkus. Sådan har det altid været, når russerne er taget på fersk gerning eller noget, der ligner.

Forargelsen fra Putin og hans slæng er derfor forventelig, og for så vidt forståelig, når man tager det almindelige adfærdsmønster fra den kant i betragtning. Men lad os, inden de kommer for godt i gang, stille og roligt notere noget af det, Rusland ellers har budt omverdenen de seneste år.

Der var annekteringen af Krim, krigen i det østlige Ukraine (som Kreml først benægtede at være deltager i), den kraftige, militære understøttelse af diktatoren Bashir Assad i Syrien med tab af utallige uskyldige menneskeliv til følge, og indblandingen i det amerikanske præsidentvalg over internettet. Alene i Danmark husker vi simulerede angreb mod Bornholm under folkemødet 2014, hackingen af Forsvarsministeriet 2015-2016 og Maersk 2017 samt trusler fra Moskvas ambassadør om, at vi kan blive mål for et russisk atomangreb, hvis vi går med i Natos missilforsvar.

Det er som nævnt kun et udvalg, og hver gang har Vesten reageret overordentlig langmodigt. Man har ikke sendt tropper til Østukraine, og Danmark har ikke ladet, som om man ville angribe Kaliningrad. Forsvarsbudgetter er fornuftigt nok sat i vejret, men ellers har man holdt sig tilbage.

Udvisningerne af de over 100 diplomater, der i virkeligheden er spioner, kan derfor ses som en længe opsparet reaktion. Selv hvis man et øjeblik ser bort fra Skripal-tragedien, er der rigeligt af grunde til at sige til Kreml, at nok er nok.

Aktionen er ikke perfekt. Man kan spørge, hvorfor Tyskland og Frankrig kan nøjes med fire udvisninger hver, når småstaterne Danmark og Albanien hver kan klare to? Og hvorfor slipper Canada også med at udvise fire, når landet notorisk er blevet brugt af russiske efterretningsfolk som baglokale til spionage mod USA? Men signalet som helhed er mere end på sin plads, og man kan stadig håbe, at Rusland en dag kommer til besindelse og begraver stridsøksen. Vesten ønsker fredelig sameksistens, men hvis det ikke er muligt, må den skrue bissen på. Ganske diplomatisk.