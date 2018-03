JP mener: Bryd Kinas magt

Politikere, der honorerer deres valgløfter, fortjener som udgangspunkt respekt. Følgelig skal USA’s præsident Donald Trump ikke kritiseres for at føre den handelspolitik, som han har stillet sine vælgere i udsigt.

Udfordringen er, at han har valgt nogle virkemidler, der tjener til at gøre større skade end gavn; såvel for de amerikanske forbrugere som amerikansk økonomi.

Særtold og straftold kan hver især være berettigede, men indtil dette måtte blive afklaret ved handelsdomstolen under Verdenshandelsorganisationen WTO, hvilket er en langsommelig proces, vil der blive taget modforholdsregler, og dermed er der risiko for en handelskrig af klassisk tilsnit.

Præsident Trump lader ingen i tvivl om, at Kina er det egentlige mål for USA’s skærpede handelspolitiske kurs.

Siden sin optagelse i WTO i 2001 har Kina udviklet sig til verdens dominerende eksportnation på en kombination af lave lønninger, kommandoøkonomi og billig energi. Sidstnævnte er årsagen til de forureningsproblemer, som især indbyggerne i de kinesiske millionbyer i dag lider under.

Forbrugerne i Europa og USA har nydt godt af de billige varer fra Kina, men prisen er blevet betalt i form af forsvundne industriarbejdspladser og et i stigende grad selvbevidst Kina, der under præsident Xi Jinping for alvor har understreget ambitionerne om ikke blot at blive verdens største økonomi, men også verdens dominerende magt.

Præcis disse ambitioner ønsker præsident Trump at stække, og et langt stykke ad vejen giver det mening.

Kinas statsstyrede økonomi og den uigennemsigtige blanding af privat foretagsomhed og planøkonomi har resulteret i, at Kina har kunnet opnå store fordele på mange eksportmarkeder, mens omvendt eksportvirksomheder i Europa og USA har haft og fortsat har svære markedsvilkår i Kina.

Samhandelen er på ingen måde i balance, og til dato har regimet i Beijing kun vist behersket interesse for at komme sine handelspartnere i møde. Især det kinesiske krav om tvungen teknologioverførsel, når udenlandske virksomheder ønsker at etablere produktion i Kina, har alt for ofte vist sig udelukkende at være til kinesernes fordel.

Der skal sættes en stopper for denne praksis, men våbnet skal ikke være told, men derimod massivt politisk pres.

En iPhone fra Apple bliver samlet i Kina, primært af komponenter fra andre lande, men er i sin grundsubstans et it-produkt udviklet i Californien. På USA's handelsbalance optræder den imidlertid som en (dyr) importvare, men det giver ringe mening at belægge en iPhone med straftold.

Kina er nominelt verdens største økonomi efter EU og USA.

Derfor er det indlysende, at hvis præsident Trump skal formå at tvinge Kina ind på en anden økonomisk og handelspolitisk vej, vil det kræve støtte fra ikke bare EU, men også andre allierede som især Japan og Canada.

Xi Jinpings økonomiske projekt hviler på en afhængighed af høje økonomiske vækstrater, der kun lader sig realisere gennem en evigt stigende eksport. Ikke mindst de kinesiske statsforetagender er dybt forgældede, og de vil vælte som korthuse, hvis de for alvor sættes under pres.

Den handelspolitik, der føres fra Beijing, er baseret på magt og skal derfor imødegås med magt.

Bag den smilende facade er Kina et brutalt kommunistisk diktatur og skal behandles som sådan. Konfrontationen er uomgængelig, men der findes anderledes sofistikerede måder at ramme Kina end dem, præsident Trump har valgt.