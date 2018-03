JP mener: Den sidste rest af naivitet over for Facebook bør forsvinde nu

Fire dage tog det Facebook-stifter og -topchef Mark Zuckerberg at sige ord, efter at både britiske The Guardian og amerikanske The New York Times sidste weekend kunne beskrive, hvordan det sociale medie havde været med til at viderebringe data fra omkring 50 millioner brugere. Nyheden udgjorde den største skandale og pr-mæssige krise, som Facebook har befundet sig i.

Det sociale medie, som hyldes for sin evne til at skabe kontakt og på gode dage udvide den demokratiske, offentlige debat, har også en bagside. Det er den, der nu er blevet synliggjort – igen, kunne man sige, men denne gang så eftertrykkeligt, at selv de mest naive må have opdaget det: Facebook er en enorm forretning, hvis primære indtjeningsgrundlag er annoncer. Dem sælger de ved at vide så meget som muligt om brugerne – godt to milliarder på verdensplan – uden at der er den store kontrol med det sociale medies omgang med data.

Når det har kunnet unddrage sig den store kritik, hænger det bl.a. sammen med, at Facebook er udsprunget af universitetsverdenens kreative klasse. Det emmer af caffe latte fra Starbucks, lækker ungdom, smarte kontormiljøers innovative universer og et venstreorienteret og antiautoritært opgør med de etablerede magtstrukturer på markedet og i mediebranchen. Men det er kun en lille del af fortællingen. I sidste ende er Facebook og andre sociale medier, som frasiger sig det væsentligste i det publicistiske ansvar, et redskab til at underminere netop det, de postulerer at styrke: demokratiet og den demokratiske debat.

Den aktuelle historie er kort fortalt, at en app på Facebook høstede data fra 50 millioner brugere. Siden blev den data brugt målrettet af det anløbne firma Cambridge Analytica, som Donald Trumps tidligere strateg, Steve Bannon, var medstifter af, til at påvirke vælgere i bl.a. Trumps kampagne og brexit-afstemningen i Storbritannien. Samme fremgangsmåde blev brugt af Barack Obama i genvalgskampagnen i 2012. Dengang blev det hyldet som en storslået ny måde at tænke politik på, men det var jo også dengang, og så var det Obama og ikke Trump, der var tale om.

Uanset hvem der benytter disse metoder, er det et vink med en vognstang til offentligheden om at droppe den sidste rest af naivitet og godtroenhed over for virksomheder som Facebook. Den er næppe ond i sig selv, men den kæmper heller ikke for det gode. Fokus er bundlinjen, og så længe der er mennesker, der vil modarbejde demokrati og frie valg – og de bliver flere i disse år – så er et relativt ukontrolleret medie som Facebook med daglig kontakt med milliarder af mennesker et fantastisk redskab for mørkets kræfter, der ønsker at manipulere, påvirke og underminere ved hjælp af sofistikerede og skjulte budskaber, fake news og tvivl om sandheden.

Man må formode, at Facebook og lignende medier er kommet for at blive. Man skal for ytringsfrihedens skyld undgå at ty til lovgivning for at begrænse dem, men man må også se i øjnene, at de demokratiske valg for længst er flyttet ud af forsamlingshusene. Man skal blive ved at appellere til Zuckerberg og konsorter om at styrke udgiveransvaret, men ansvaret ligger mindst lige så meget hos det enkelte individ og i en styrkelse af en digital dannelse og en kritisk offentlighed. Inden vi ser os om, er de første digitale generationer ved magten. Hvis ikke de er både dannede og kritiske, vil der være endnu mere frit spil for undergravende kræfter.