Der er næppe noget, som Rusland hellere vil nu end at se et splittet Europa. Set fra Kreml vil det være en ren nydelse at være tilskuer til et europæisk korthus, som falder sammen, fordi EU-landene ikke er enige om at give et entydigt og håndfast svar til Rusland. Alene på den baggrund er det glædeligt, at det – trods alt – lykkedes for EU-landene at blive enige om en fælles erklæring og at trække EU-ambassadøren midlertidigt hjem fra Moskva.

Hvad der herefter skal ske som reaktion på det giftangreb, som Sergei og Julia Skripal har været udsat for i Salisbury i Storbritannien, er indtil videre uklart. Og spørgsmålet er, om EU-enigheden vil slå revner.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har bebudet, at Danmark lige som flere EU-lande selv vil tage yderligere skridt mod Rusland. Fredag orienterede udenrigsminister Anders Samuelsen Udenrigspolitisk Nævn, angiveligt uden at komme nærmere ind på, hvad Danmark konkret vil gøre. Det skal overvejes i weekenden, meddelte regeringen. En sådan vending plejer at dække over, at Danmark først vil se, hvad de store lande gør, og så lægge sig i strømmen af det.

Flere EU-lande, bl.a. Italien, har advaret mod for drastiske tiltag over for Rusland og fremhævet, at Europa overordnet set har størst gavn af et fredeligt og ikke for konfliktfyldt forhold til den store nabo. Hertil skal lægges, at flere toppolitikere i EU, bl.a. Ungarns Viktor Orban og Grækenlands Alexis Tsipras, har udvist en mildt sagt pæn forståelse for præsident Putin. Ifølge britiske The Times forsøgte Putin da også at aktivere sit europæiske netværk ved direkte at kontakte Tsipras i forbindelse med EU-topmødet i Bruxelles.

Det er netop den eftergivende linje, som Estlands præsident, Kersti Kaljulaid, advarede mod, da hun i efteråret gæstede København. Hun henviste til forløbet efter konflikten i Georgien:

»Vesten begik en kæmpe fejl, da man ret hurtigt efter konflikten vendte tilbage til ”business as usual”. Rusland læste på lektien og tænkte: Ok, Vesten vil ikke forhandle sikkerhedsarkitektur med os, men når vi selv gør noget, så gengælder de heller ikke. Det banede vejen for begivenhederne i 2014 på Krim. Rusland vidste jo, at man ikke kunne forhandle, men at hvis de gjorde noget, så ville Vesten ikke gøre noget til gengæld. Vi skulle have handlet helt anderledes,« sagde hun og gjorde det klart, at når Rusland overskrider en grænse, så skal det gøres krystalklart, at her er grænsen overskredet. Vesten skal tale tydeligt.

Samme logik kan med al mulig grund anvendes efter giftangrebet. Som Samuelsen formulerede det:

»Vi står i en situation, hvor en nervegift, som er udviklet i Rusland, som skulle være under russisk og kun russisk kontrol – og det er helt usandsynligt, at den ikke er under russisk kontrol – bliver brugt i et andet land for at forsøge at slå andre mennesker ihjel.«

Et sådant udsagn må man formode, at udenrigsministeren kun fremsætter, hvis han har håndfaste efterretninger at holde sig til.

Om Danmark vil udvise diplomater, kalde Danmarks ambassadør i Moskva, Thomas Winkler, hjem eller gribe til noget tredje, vil tiden vise. Men Danmark står med et unikt kort over for Rusland: tilladelsen til at føre Nordstream 2 gennem Østersøen. Selv om presset fra bl.a. Tyskland er stort, for at den danske tilladelse gives, så vil det klæde Danmark også her at vise Rusland, hvor grænsen går.