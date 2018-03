JP mener: Politikere skal debattere - ikke gå efter hinanden i retssalen

Højesteret afsagde torsdag en vigtig dom, der umiddelbart er en klar sejr for Dansk Folkeparti, men som rækker langt videre som et principielt forsvar for ytringsfriheden, ikke mindst i den politiske debat.

DF indrykkede i maj 2013 en annonce i flere aviser, der tog afsæt i Folketingets behandling af et lovforslag om meddelelse af indfødsret. Annoncen indeholdt også disse udsagn: »Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed« og »den potentielle terrorist (…) er blandt de knap 700«. Annoncen gengav navn og bopælskommune for de i alt 685 foreslåede personer, altsammen nævnt i lovforslaget.

Normalt er det sådan, at hvis der er mistanke om, at en person, der står til at få indfødsret, er til fare for rigets sikkerhed, kan vedkommende pilles af forslaget. Men det gælder ikke for statsløse personer i henhold til FN’s statsløsekonvention; heller ikke i det foreliggende tilfælde, selv om én af de 685 ifølge PET faktisk udgjorde en sådan fare.

Højesteret understreger i sin afgørelse, at annoncen ligger inden for rammerne af, hvad der må opfattes som en politisk meningstilkendegivelse. DF har altså ret til at gøre opmærksom på, at partiet fandt det forkert at give indfødsret til en person, der er til fare for statens sikkerhed. Der var ikke tale om en mistænkeliggørelse af de 684 øvrige på listen.

Det er heri, at dommens principielle vigtighed består. Der har altid været særligt vide rammer for den politiske debat, hvad enten den foregår i folketingssalen eller ude i virkeligheden. Alligevel afslørede det ramaskrig i visse kredse, som DF-annoncen afstedkom, hvor tynd fernissen er, når det drejer sig om holdninger, der anses for ubekvemme og politisk kontroversielle.

Det kom endog så vidt, at enkelte aviser nægtede at optage annoncen i den gode sags og smags tjeneste. Det gjaldt dog naturligvis ikke Jyllands-Posten. Ytringsfriheden gælder også annoncører. Et vigtigt princip ville blive underløbet, hvis chefredaktøren også skal til at filtrere evt. politiske signaler i annoncer fra. I branchen efterleves ydermere et vigtigt princip om, at der er vandtætte skotter mellem annoncer og redaktionelt indhold. Også det blev kortsluttet af de aviser, der sagde nej til DF-annoncen.

Det er en del af den normale demokratiske samtale her i landet, at der er politisk debat om lovforslag i Folketinget. Det er faktisk hele tanken bag lovgivningsprocessen. Samtidig er det nu engang sådan, at dansk statsborgerskab tildeles ved en lov, som Folketinget skal stemme igennem. Alene hér tilsiger enhver logik, at der også kan og må være debat om et forslag om indfødsret. Når annoncen alligevel vakte furore, havde det alene en politisk baggrund. Kritikerne ville simpelt hen ikke tillade en åben debat om netop dette lovforslag. Vigtigheden i Højesterets afgørelse ligger i, at det ikke må overlades til højlydte og ressourcestærke kritikere at afgøre, om noget må diskuteres politisk på den ene eller anden måde. Det ville åbne for en selektiv politisk debat, hvor man truer hinanden med retssager og juridiske spidsfindigheder i stedet for at tage den åbne debat; også om de svære emner.

Dommen kommer nok også til at forny debatten om FNkonventionerne. At en statsløs person, der vurderes til at være til fare for rigets sikkerhed, ikke kan fjernes fra lovforslaget, er bestemt endnu en debat værd.

Og endelig: Denne sag ville aldrig være blevet rejst i dag, fem år efter dengang. Så meget har udlændingedebatten flyttet sig i den rigtige retning. Åbenhed er blevet en selvfølge.