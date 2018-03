JP mener: Putin har endnu et valg, han selv kan afgøre

Man må lade Vladimir Putin, Ruslands evighedspræsident, at han tænker på sine landsmænds nattesøvn. Hverken de eller udenlandske interesserede behøvede at være længe oppe søndag for at erfare, om han mon kunne fortsætte i embedet efter weekendens valg. Resultatet var klart på forhånd, der blev snydt og bedraget, og enhver oppositionspolitiker, som måske kunne have udfordret ham, var på forhånd blevet udelukket.

Der var altså ikke den store spænding – og så alligevel. Valgdeltagelsen lå under de 70 pct., som Kreml havde ønsket. Heller ikke opbakningen på omkring 76 pct. – ifølge de officielle tal – kan være optimal for Putin. At tænke sig, mere end hver femte vælger stemte ikke på ham!

Det umiddelbart forbløffende omkring regimets håndtering af valghandlingen er, at Putin formodentlig ville have vundet, selv om det hele var foregået frit og demokratisk. Han er populær, for russere kan lide en stærk mand, og de er til fals for nationalistisk bragesnak, selv om landet falder sammen om ørerne på dem.

Når præsidenten alligevel satte sig tungt på det hele skyldes det for det første, at man vel aldrig kan være sikker, og for det andet, at resultatet er vigtigt i forhold til hans stilling i magtapparatet. Putin og samarbejdsvillige oligarker holder hinanden oppe, og jo stærkere præsidenten står i befolkningen, des vanskeligere er det at fjerne ham, selv om lyssky personager i Moskva og andetsteds måtte ønske det.

Putin præsiderer over et fallitbo. Indtil finanskrisen 2008 kunne han takket være høje energiindtægter sikre en stadig bedre levestandard for middelklassen, men dette eventyr er foreløbig forbi. Det hævner sig nu, at opgangstiderne ikke blev brugt til at skabe et bæredygtigt industri- og servicesamfund. Rusland har en afrikansk økonomi, hvor råstoffer sendes ud af landet til forarbejdning og importeres igen i form af produkter. Det er dyrt, og det er dumt, om end et selvstændigt erhvervsliv kunne blive en trussel mod ham, og han ud fra denne betragtning handler rationelt. Bruttonationalproduktet pr. indbygger er lavere end Malaysias, og intet tyder på, at det bliver bedre.

Præsidenten har søgt at aflede opmærksomheden. Han har annekteret Krim og sendt soldater til Syrien for at støtte diktatoren Assad. Han – eller hans apparat – lader åbenbart folk, man ikke bryder sig om, likvidere, fortrinsvis i Storbritannien. Det er nordkoreanske metoder, og bortset fra, at Kreml er fornærmet over at få at vide, at alt peger mod Rusland, har det ikke handlet på en måde, som kunne få Vesten til at tvivle, at det er sådan, det forholder sig.

Putin har også, ganske kvikt, søgt at genoplive del og hersk-princippet. Han søger at spille vestlige lande, og enkelte befolkningsgrupper her, ud mod hinanden. Han blander sig i den amerikanske valgkamp. Han står bag angrebet mod det danske Forsvarsministeriums it-system for et par år siden samt Mærsk-computere sidste sommer, hvis man skal tro bl.a. forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, og det skal man utvivlsomt.

Vesten – også Tyskland med den noget svajende, nye udenrigsminister Heiko Maas – må bevare roen og presset. Ingen ønsker at skade Rusland, og dialogen må opretholdes, men Kreml har endnu et valg, det selv kan afgøre: Ønsker man fred og fremgang eller krise og konflikt? Måske er sidstnævnte bedst for Putin, men så er det netop hans afgørelse, ikke Vestens. Det må også russerne forstå.