JP mener: Uværdigt skuespil med afviste asylansøgere

I retssal F i Herning bliver der på en almindelig hverdag pålagt en lang række mennesker en lang række bøder, som de ikke har nogen mulighed for at betale. Det ved dommeren, det ved advokaterne på begge sider, det ved alle involverede, og alligevel bliver de ved.

Det drejer sig om afviste asylsøgere, som nægter at forlade landet, selv om deres sag er behandlet, og alle appelmuligheder er opbrugt. Der er politisk enighed om, at de skal ud af Danmark, men der er store vanskeligheder ved at lade denne enighed få udtryk i konkret handling. Man kan, sagt på jævnt dansk, ikke få dem ud, hvorfor de opholder sig på Udrejsecenter Kærshovedgård nær Ikast. Her er de ikke frihedsberøvede, men de har såkaldt meldepligt, og det er typisk, når de overtræder denne meldepligt, at de kommer for retten, idømmes bøder og i grove tilfælde også fængselsstraf.

Retten har meget at gøre. I udrejsecenterets to år lange historie, er der sket mere end 10.000 overtrædelser af meldepligten. En senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi er sat af til jobbet fuld tid, og Retten i Herning har siden årsskiftet afsat én til to retsdage om ugen udelukkende til sager om opholds- og meldepligten. Det er en slags ritual, der gennemføres i retten, et tilsyneladende meningsløst ritual, men man gennemfører det alligevel, for sådan er det nu bestemt. Som en dommer sagde det til en afvist asylsøger i en reportage bragt i Jyllands-Posten: »Jeg ved godt, I ikke har nogen penge derude. Men ikke desto mindre, så giver vi de der bøder alligevel. Det er sådan, at reglerne er.«

Benævnte afviste asylsøger var i dette tilfælde anklaget for omkring 100 brud på meldepligten, og det udløste en bøde. Dansk Folkeparti kræver fængselsstraf på ubestemt tid, men det er i strid i med konventionerne, så det lader sig ikke gøre.

Hvorom alt er: Hvis man kan stramme op og få gang i hjemsendelser af folk, der ikke har opholdstilladelse eller udsigt til at få det, skal man selvfølgelig gøre det. Det er næsten alle enige om. Diskussionen går på, hvor meget man kan stramme op, og hvad der vil virke; selv om man uden at bryde konventionerne kunne sætte de afviste asylsøgere i fængsel, er det ikke sikkert, det ville have nogen effekt, for et dansk fængsel kan være at foretrække for så meget andet for et menneske i en desperat situation.

Imidlertid synes også den ansvarlige minister at være i en desperation. Hvad er ellers forklaringen på, at det rituelle cirkus i Afdeling F fortsætter dag ud og dag ind? Det er vanskeligt ikke at få den tanke, at den meningsløse forestilling i retten tjener ét formål, nemlig at få det til at se ud som om, ministeren gør noget ved tingene. Eller som en af de afviste asylsøgers beskikkede forsvarere sagde det til Jyllands-Posten: »Jeg har ikke løsningen, men jeg kan bare se, at det, man gør nu, ikke fører til noget, men kun tjener det formål at signalere, at man gør en hel masse.«

Det er symbolpolitik. Regeringen skylder os enten at gøre noget egentlig eller åbent at erkende, at man i dette tilfælde ikke kan gøre noget uden at bryde internationale konventioner. Det ville være ærlig snak, fremfor den pinagtige omgang af brød og skuespil, der er uværdig for alle parter og for resten dyr for skatteyderne, som jo står for at betale honorarerne til alle skuespillets medvirkende.